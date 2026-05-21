«إكسولا» و«دبي للأفلام».. شراكة استراتيجية لربط مطوري الألعاب في دبي بالأسواق العالمية

أعلنت شركة «إكسولا»، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال التجارة الخاصة بصناعة الألعاب الإلكترونية، بالتعاون مع مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، عن توقيع شراكة استراتيجية تهدف إلى تسريع نمو صناعة الألعاب الإلكترونية وتوسيع فرص الوصول التجاري للمطورين العاملين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وجاء الإعلان عن الشراكة خلال فعاليات قمة «جيمز بيت 2026» التي أقيمت في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية.

وستجمع الشراكة بين البنية التحتية التجارية العالمية التي توفرها «إكسولا»، بما في ذلك متاجر البيع المباشر للمستهلكين، وأنظمة الدفع الذكية التي تدعم أكثر من 1000 وسيلة دفع عبر أكثر من 200 منطقة حول العالم، وأدوات تعزيز تفاعل اللاعبين، وبين جهود مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة لتطوير ونشر الألعاب الإلكترونية.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على إطلاق برنامج مشترك لتسريع نمو الاستوديوهات المتخصصة في تطوير الألعاب في دبي، إلى جانب إعداد دراسات ومؤشرات متخصصة حول سوق الألعاب الإلكترونية، وتطوير مسارات تعاون وفرص متبادلة للمطورين وقادة القطاع عبر شبكاتهما العالمية وفعالياتهما الرئيسية.

وقال نائب الرئيس الأول للمبادرات الاستراتيجية والشراكات العالمية في شركة «إكسولا» ريتيس جوزيف يان: «تشهد صناعة الألعاب الإلكترونية اليوم تنافساً متزايداً بين الأسواق التي تستثمر بجدية في بناء البنية التحتية التجارية المناسبة. وقد اتخذت دبي خطوات مهمة في هذا الاتجاه دعماً لمستقبل القطاع. وتمثل هذه الشراكة فرصة لتحويل هذه الطموحات إلى فرص حقيقية ومستدامة للمطورين في دبي، وكذلك للاستوديوهات العالمية الراغبة في أن تكون جزءاً من هذا النمو».

من جانبه، قال مدير إدارة الألعاب الإلكترونية في مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية فيصل كاظم: «تعكس هذه الشراكة بشكل مباشر رؤيتنا الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كواحدة من أبرز الوجهات العالمية لتطوير ونشر الألعاب الإلكترونية. ومن خلال توفير بنية تحتية عالمية المستوى، ومنظومة داعمة، وشراكات استراتيجية، وفرص أوسع للوصول إلى الأسواق، نسعى إلى تمكين المطورين في دبي والمنطقة من التوسع عالمياً. وتمثل الإمكانات التجارية والانتشار الدولي لشركة «إكسولا» إضافة مهمة لدعم هذا التوجه».

وقال الرئيس التنفيذي للتسويق والنمو في شركة «إكسولا» بيركلي إيغينز: «تُعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أسرع أسواق الألعاب الإلكترونية نمواً على مستوى العالم، وتأتي دبي في قلب هذا النمو المتسارع. ونعمل معاً على تطوير منظومة متكاملة تساعد المطورين المحليين، بمختلف أحجامهم، على تحويل نجاحهم الإقليمي إلى حضور عالمي».

ويأتي الإعلان عن الشراكة امتداداً للعلاقة المتنامية بين الجانبين، حيث شارك فيصل كاظم أيضاً في جلسة «الحالة العالمية لصناعة الألعاب» ضمن قمة «جيمز بيت»، إلى جانب بيركلي إيغينز، حيث ناقش الطرفان أبرز التحولات والاتجاهات التي تعيد تشكيل صناعة الألعاب الإلكترونية عالمياً، في حوار يعكس مستوى التعاون والتنسيق الذي يدعم هذه الشراكة.