اليوم العالمي للشاي.. حكاية تُروى في كل فنجان

في 21 مايو، يحتفل العالم بـ "اليوم العالمي للشاي"، أحد أقدم المشروبات وأكثرها انتشارًا، والذي ارتبط عبر التاريخ بالثقافات والعادات اليومية للشعوب، ليصبح رمزًا عالميًا يجمع بين الدفء والهدوء والتواصل الإنساني في مختلف المجتمعات.

ويأتي هذا اليوم ليؤكد مكانة الشاي بوصفه عنصرًا ثقافيًا واجتماعيًا واقتصاديًا مهمًا، إذ يُعد من أكثر المشروبات استهلاكًا حول العالم، ويحظى بحضور بارز في طقوس الضيافة والتقاليد اليومية في العديد من الدول.

ويحتفل العالم بهذه المناسبة تقديرًا لدور الشاي في ربط الشعوب ببعضها، وتعزيز التبادل الثقافي، إضافة إلى تسليط الضوء على أهميته في دعم سلاسل الإنتاج الزراعي التي تعود بالنفع على ملايين العاملين حول العالم.

ووفقًا للأمم المتحدة، تعود أصول الشاي إلى أكثر من 5000 عام، ما يجعله من أقدم المشروبات المعروفة في التاريخ البشري.

ولا يقتصر الشاي على كونه مشروبًا يوميًا فحسب، بل يحمل أيضًا فوائد صحية متعددة، إذ يحتوي على مضادات أكسدة تساهم في دعم الصحة العامة وتقليل الالتهابات، إلى جانب دوره في تحسين المزاج وتعزيز الشعور بالاسترخاء.

وتشير العديد من الدراسات إلى أن تناوله باعتدال يمكن أن يساهم في نمط حياة صحي ومتوازن.

ومن الصين التي اشتهرت بالشاي الأخضر، إلى الهند بالشاي الأسود، وصولًا إلى العالم العربي حيث الشاي بالنعناع والكرك، يظل الشاي رمزًا عالميًا للضيافة والتواصل بين الشعوب، وجسرًا ثقافيًا يختصر المسافات ويجمع الناس حول لحظة من الألفة والسكينة.