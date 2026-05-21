الأزهر يحظر التدخين نهائياً

أصدر الأزهر الشريف قرارا يقضي بحظر التدخين بشكل كامل داخل مشيخة الأزهر وجميع مقراته، في إطار حرص المؤسسة على حماية صحة العاملين والمراجعين.

وأكدت الإدارة المعنية أن القرار يأتي ضمن إجراءات تنظيمية مشددة تهدف إلى تطبيق القانون رقم 154 لسنة 2007 الخاص بالوقاية من أضرار التدخين، مع التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات يتم رصدها داخل المقار المختلفة.

ونص القرار على تكليف مسؤولي شؤون المقرات في مختلف قطاعات الأزهر، بالتعاون مع الإدارة المركزية للأمن، بمتابعة تنفيذ الحظر بشكل كامل، مع الإبلاغ الفوري عن أي حالات مخالفة لضمان الالتزام بالتعليمات الجديدة.

كما أصدر الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، الدكتور إسماعيل الحداد، تعليماته بتعميم القرار على جميع القطاعات التابعة للمؤسسة، والعمل على تطبيقه بشكل فوري دون استثناء.

وفي سياق متصل، أكد عدد من علماء دار الإفتاء المصرية، من بينهم الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى، أن التدخين محرم شرعاً لما يسببه من أضرار صحية جسيمة مستشهدين بقوله تعالى: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة"، وحديث النبي ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار".

وأشار إلى أن التدخين يمثل إهدارًا للمال وإضرارًا بالنفس، مؤكدًا أن الجسد أمانة يجب الحفاظ عليها، وأن الإقلاع عنه واجب شرعًا لما فيه من حفظ للصحة والمال.