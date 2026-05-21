أردني عاطل عن العمل يكتشف بالصدفة أنه "طبيب نسائية" وعليه ضرائب ضخمة

فوجىء مواطن اردني خلال مراجعته احدى الدوائر الحكومية لاستكمال اجراءات حصر الارث بعد وفاة والدته، بوجود بيانات غير صحيحة مسجلة باسمه لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حيث ظهر في النظام على انه “طبيب نسائية وتوليد”، رغم انه في واقع الحال لا يحمل اي شهادة جامعية واقصى تحصيله العلمي هو شهادة الثانوية العامة “التوجيهي”، ولا يعمل بأي مهنة.

وقال المواطن الأردني في حديث لاذاعة محلية، إنه توجه الى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لاستكمال معاملات تتعلق بحصر الارث، قبل ان يُفاجأ بوجود ضرائب ضخمة مسجلة عليه بصفته طبيبا مختصا في النسائية والتوليد، وهو ما اعتبره خطأ واضحا في البيانات الرسمية.

واضاف انه حاول توضيح الموقف للموظفين مؤكدا انه لا يمتلك اي مؤهل جامعي، وان ما لديه فقط شهادة التوجيهي، الا انه جرى طلب مراجعة عدد من الجهات الرسمية المختلفة للتأكد من صحة المعلومات وتصويبها.

واوضح المواطن ان الجهات الرسمية طلبت منه مراجعة نقابة الاطباء ووزارة التعليم العالي، للتأكد من عدم ارتباطه بالمهنة المذكورة في السجلات، رغم تأكيده المتكرر انه لا علاقة له بالطب او اي تخصص صحي.

كما اشار الى انه جرى توجيهه لمراجعة اكثر من خمس جهات حكومية مختلفة، بالاضافة الى دائرة اصحاب المهن، للحصول على وثيقة رسمية تثبت انه لا يمارس اي مهنة مسجلة باسمه.

وبين المواطن ان الخطأ في البيانات تسبب بتعطيل معاملته الخاصة بحصر الارث، بالاضافة الى ارهاقه ماديا ونفسيا نتيجة التنقل المستمر بين الدوائر الحكومية دون الوصول الى حل نهائي.

واكد انه امضى قرابة اسبوع كامل وهو يحاول تصحيح المعلومة، رغم استخدامه الرقم الوطني في محاولة لتوضيح وضعه الرسمي، الا ان المشكلة بقيت قائمة وتحتاج الى تصويب اداري من الجهات المختصة.