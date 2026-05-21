لهذا السبب الناس تزداد شخيراً !

يعاني عشرات الملايين من الأشخاص حول العالم من الشخير، لكن دراسة أسترالية حديثة أشارت إلى أن حالات انقطاع النفس النومي ( وهو الشخير الذي يؤدي إلى توقف التنفس ثم معاودته، مما يقلل من مستويات الأكسجين في الدم، وبالتالي يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وداء السكري من النوع الثاني) من المرجح أن تتضاعف خلال 75 عاماً كنتيجة مباشرة للاحتباس الحراري.

وتكمن مشكلة الشخير أثناء النوم في كيفية التعامل معها. فعلى سبيل المثال، تمتلئ مواقع الإنترنت بالأجهزة والأدوات التي تعد براحة فورية، لكن بغض النظر عما يقوله تيك توك، لا ينصح الخبراء باستخدام الشريط اللاصق للفم، علاوة على أن واقي الفم غير مريح وغير فعال وشرائط الأنف لا تحقق النتائج المرجوة.

ويمكن البدء بممارسة الرياضة أكثر والسعي لفقد الوزن الزائد، ليس بشكل كبير أو ملحوظ، ولكن بشكل واضح.

وبحسب تقرير نشره موقع Good Housekeeping تقول سارة حميد، استشارية الغدد الصماء في مؤسسة إمبريال كوليدج للرعاية الصحية التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية الإنجليزية ومؤلفة كتاب "النظام الغذائي الكامل"، إن الوزن يسبب الشخير، فالوزن الزائد حول الرقبة يضغط على القصبة الهوائية عند الاستلقاء، ويقلّ الشخير بشكل ملحوظ لدى الكثيرين (وليس جميعهم) مع فقدان الوزن. كما تشير إحدى الدراسات إلى أن فقدان الوزن، وخاصة فقدان 3 كيلوغرامات، يمكن أن يقلل عدد مرات الشخير في الساعة من 320 إلى 176.

كما تساعد حيلة النوم على الجانب بدلاً من الاستلقاء على الظهر في تحسن ملحوظ.

ويؤثر النوم على الجانب بشكل كبير على الشخير، لدرجة أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية توصي من يعانون من الشخير بتجربة "لصق أو خياطة كرة تنس على ظهر ملابس النوم"، لتذكيرهم ومنعهم من النوم على الظهر.