مفاجأة كبيرة للجمهور العربي .. عادل إمام يعود قريباً بـ "صندوق ذكريات"

كشف الإعلامي المصري ممدوح موسى عن مفاجأة جديدة لجمهور الفن في العالم العربي بإعلانه عن برنامج وثائقي مرتقب بعنوان "صندوق ذكريات الزعيم".

ويتناول البرنامج المسيرة الفنية والإنسانية للنجم الكبير عادل إمام، في ظهور إعلامي جديد يأتي بعد سنوات من الغياب عن الساحة الفنية.

وقال موسى خلال تصريحات تلفزيونية إن العمل الجديد يُعد مشروعًا توثيقيًا شاملاً يسلط الضوء على رحلة أحد أبرز رموز الفن العربي، موضحًا أن البرنامج يهدف إلى تقديم صورة مختلفة عن حياة الزعيم تجمع بين الجانب الفني والإنساني.

وأوضح ممدوح موسى أن البرنامج لا يقتصر على استعراض الأعمال الفنية فقط، بل يتجاوز ذلك ليكشف تفاصيل وكواليس من حياة عادل إمام الشخصية والإنسانية، من خلال مواد أرشيفية نادرة لم تُعرض من قبل، إلى جانب شهادات لعدد من الفنانين والمقربين الذين رافقوه خلال مشواره الطويل.

وأشار إلى أن العمل سيتناول محطات مهمة من حياة "الزعيم"، من بينها رحلاته الفنية إلى عدة دول مثل الولايات المتحدة واليمن وتونس والمغرب، إضافة إلى ذكريات ولقاءات خاصة تكشف جوانب إنسانية غير معروفة للجمهور.

وأكد موسى أن علاقته بعادل إمام تمتد لأكثر من 40 عامًا، وهو ما أتاح له الاطلاع عن قرب على تفاصيل دقيقة من حياته ومسيرته، مضيفًا أن البرنامج يمثل هدية إلى الجمهور العربي الذي ارتبط بأعمال الزعيم على مدار عقود.

وكان آخر ظهور للزعيم عادل إمام في مسلسل “فلانتينو” الذي عُرض عام 2020، وشارك في بطولته عدد من الفنانين، من بينهم دلال عبد العزيز وسمير صبري وداليا البحيري وغيرهم.

ويُعد عادل إمام واحدًا من أبرز رموز الفن العربي، حيث بدأ مشواره بأدوار صغيرة في المسرح والسينما قبل أن يتحول إلى نجم استثنائي استطاع أن يجسد شخصية المواطن المصري البسيط في إطار يجمع بين الكوميديا والدراما الاجتماعية.