موضة "الجمجمة العالية" صرعة جمالية جديدة في الصين

بدأت موضة جديدة وغريبة بالانتشار عبر وسائل التواصل الاجتماعية في الصين، وتقوم على امتلاك جمجمة أطول أو ما يُعرف باسم "الجمجمة العالية"، حيث يقوم البعض بحقن كميات كبيرة من حمض الهيالورونيك تحت فروة الرأس، بل ويخضعون لعمليات جراحية خطيرة لتغيير شكل رؤوسهم.

وقال موقع "أوديتي " أن الفكرة وراء هذه الموضة الغريبة بسيطة للغاية: إذا كانت المسافة بين خط الشعر وأعلى الجمجمة أطول من المسافة بين الحاجبين وخط الشعر، فأنت محظوظ. أما إذا لم تكن كذلك، فعليك على ما يبدو القيام بشيء ما لتحقيق هذه الإطلالة الرائجة التي تُبرز جمال الوجه.

غالباً ما تُعتبر منطقة أعلى الرأس من أصعب المناطق التي يمكن "التأثير" عليها، وقد أصبحت مؤخراً محط اهتمام صناعة التجميل في الصين. فهناك مشابك شعر خاصة مصممة لخلق وهم جمجمة أطول، وبخاخات شعر لزيادة كثافة الشعر، وحتى تسريحات شعر مبتكرة لجعل أعلى الرأس يبدو أطول.

لكن بالنسبة للكثيرين، لا تكفي الحيل لخلق وهم جمجمة أطول. على الرغم من المخاطر العديدة، يفضل البعض إجراءات تجميلية جراحية مثل حقن حمض الهيالورونيك، وزراعة الغرسات البلاستيكية، وحتى استخدام الأسمنت العظمي، وهو نوع من المواد اللاصقة يُستخدم عادةً في جراحة العظام لتثبيت المفاصل.

وتتضمن عمليات "تكبير الجمجمة" عادةً إجراء شق جراحي بطول 3-6 سم في فروة الرأس، يليه فصل السمحاق وإدخال مادة تحته لرفع قمة الجمجمة إلى الشكل المطلوب. وتشمل بعض التقنيات الحديثة استخدام بدائل صناعية متطورة مثل مادة PEEK، وهي غرسة مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد يمكن تصميمها لتناسب بنية عظام الفرد، أو صفائح التيتانيوم، أو ترقيع العظام.

ويُعد استخدام الأسمنت العظمي لرفع الجمجمة على الأرجح الإجراء الأكثر إثارة للجدل والأخطر. يقوم الجراح بعمل شق جراحي بطول 3 سم في فروة الرأس، ويستخدم مثقابًا لعمل ثقوب صغيرة في العظم، ثم يحقن المادة بسرعة ويشكلها قبل أن تتصلب.

وتُعتبر حقن حمض الهيالورونيك، بلا شك، أقل الطرق الجراحية توغلاً لرفع الجمجمة، ولكنها لا تخلو من المخاطر. وتمتلئ وسائل التواصل الاجتماعي الصينية بقصص مروعة لأشخاص حقنوا كميات كبيرة من حمض الهيالورونيك تحت فروة رأسهم لزيادة كثافة الشعر، لينتهي بهم الأمر ببقع صلع دائمة.

كما يحذر خبراء طبيون من أن حقن كميات كبيرة من حمض الهيالورونيك وصفة لكارثة، إذ قد يُسبب ما يُعرف بتكدس الأنسجة، مما يُقلل تدفق الدم إلى بصيلات الشعر ويُخلّف بقع صلع دائمة. تُشير الصور ومقاطع الفيديو المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية إلى أن هذه مشكلة حقيقية مرتبطة بموضة "الجمجمة العالية" الجمالية.