سرقة ساعة تفوق قيمتها 700 ألف يورو على هامش مهرجان السينما في كان

سُرقت ساعة فاخرة تراوح قيمتها بين 700 ألف ومليون يورو، من أحد نزلاء فندق بالم بيتش في مدينة كان بجنوب فرنسا، حيث يقام المهرجان السينمائي السنوي، بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة وكالة فرانس برس الأربعاء.

وجرت سرقة الساعة، وهي من علامة "ريتشارد ميل" (Richard Mille) الفاخرة، خلال تدافع قرب دورات المياه في الفندق الواقع على بولفار لا كروازيت الشهير، بحسب المصدر.

وفي كل عام، يسعى لصوص محترفون يعملون ضمن مجموعات منظمة، لسرقة مجوهرات الأثرياء الذين يزورون كان لحضور المهرجان السينمائي، ما يدفع السلطات إلى تشديد إجراءاتها الأمنية.

وسجّلت في العام الماضي أكثر من 12 عملية سرقة أو محاولة سرقة لساعات فاخرة خلال شهرين في كان، بحسب النيابة العامة.

وتقوم شبكات سرقة متطورة بتزوير الأرقام التسلسلية لهذه الساعات، وتوفير علب وبيانات مزورة، للتمكن من إعادة بيعها لقاء مبالغ طائلة.