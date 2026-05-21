حفيـــــدة موسوليني تفوز بنسخة المشاهير من «الأخ الكبير»

فازت النائبة الإيطالية السابقة، أليساندرا موسوليني (63 عاماً)، بنسخة المشاهير من البرنامج التلفزيوني «الأخ الكبير» في بلدها، وتغلبت حفيدة الديكتاتور الفاشي، بينيتو موسوليني، على أكثر من 15 متسابقاً، بعد أكثر من 1500 ساعة على تلفزيون الواقع خلال الحلقة النهائية، التي بثّت أول من أمس.

وستحصل على جائزة مالية قدرها 100 ألف يورو (116 ألف دولار)، وسيتم التبرع بنصفها للأعمال الخيرية.

وكانت أليساندرا موسوليني عضواً في البرلمان الأوروبي، كما أنها كانت عضواً في غرفتَي البرلمان الإيطالي.

وقبل أن تدخل المعترك السياسي، عملت عارضة أزياء وممثلة ومغنية.

وتعرض نسخة المشاهير من «الأخ الكبير»، المعروف في إيطاليا باسم «جراندي فراتيلو في آي بي»، منذ عقد، وظهرت أليساندرا أيضاً خلال 2020 في مسابقة الرقص «بالاندو كون لي ستيلي»، وهي النسخة الإيطالية من «الرقص مع النجوم»، وحلت فيها بالمرتبة الثالثة.