بلغاريا تهتف لبطلتها «دارا».. وتفرش لها السجادة الحمراء

استقبل آلاف المعجبين الفائزة بمسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن»، دارا، بحفاوة خلال احتفال أُقيم في العاصمة البلغارية صوفيا، أول من أمس.

وتجمع الحشد على أنغام الأغنية الفائزة في المسابقة بعنوان «بانجارانجا» في الساحة المركزية أمام القصر الملكي السابق، وردد المعجبون مراراً «دارا!.. دارا!» حتى صعدت المغنية إلى المسرح.

وقالت دارا: «كان حلمي أن أتمكّن من توحيد الناس، وأن أراكم جميعاً هنا».

كما أعلنت عن إقامة حفل غنائي هذا العام في أرينا صوفيا، القاعة التي يرجح أن تستضيف مسابقة «يوروفيجن» في مايو المقبل.

ونظمت مدينة صوفيا فعالية، أول من أمس، تضمنت سجادة حمراء بطول 60 متراً وثلاث منصات عرض.

وكانت «دارا» قد حظيت أيضاً باستقبال حافل من المعجبين في مطار صوفيا، الأحد الماضي.

ومثّل فوزها، السبت الماضي، أول انتصار لبلغاريا في تاريخ مسابقة «يوروفيجن».

