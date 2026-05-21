«جود جيم كلوب» يبدأ فصلاً جديداً في دبي

أبرم مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، التابع لمجلس دبي للإعلام، شراكة استراتيجية مع بودكاست «Good Game Club» (جود جيم كلوب)، على هامش مشاركته في قمة «جيمز بيت 2026» بمدينة لوس أنجلوس الأميركية، التي عقدت خلال 18 و19 الجاري، وذلك ضمن جهود المكتب الرامية إلى دعم نمو قطاع الألعاب الإلكترونية في دبي، وتعزيز حضوره كقطاع إبداعي مؤثّر يقوم على الابتكار، وإبراز الأثر الإيجابي للألعاب الإلكترونية.

وتهدف الشراكة إلى دفع عجلة النقاش العالمي حول الدور المتنامي للألعاب الإلكترونية، بوصفها محركاً لقطاع الإعلام وذات تأثير اقتصادي واجتماعي، وذلك بالتعاون مع شركة «تينسنت»، الشريك المؤسس لبودكاست «جود جيم كلوب»، بما يُعزّز حضور مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية في قلب النقاشات الدولية المعنية برسم ملامح مستقبل قطاع الألعاب الإلكترونية وصناعة المحتوى الرقمي التفاعلي.

وأُطلق «البودكاست» مطلع العام الجاري، خلال أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ويُقدِّمه كل من جود أوير، الحائزة وسام الإمبراطورية البريطانية والمديرة الاستراتيجية في شركة «بلانت بلاي»، وماتياس غريدال نورفيغ، الرئيس التنفيذي لشركة «سايبو»، واستناداً إلى كتابهما الأكثر مبيعاً «الألعاب الإلكترونية من أجل الخير»، يستضيف «البودكاست» نخبة من الشخصيات المؤثّرة في قطاعات الألعاب الإلكترونية والإعلام والأعمال والسياسات، لاستكشاف الأثر الإبداعي والاقتصادي والمجتمعي للألعاب الإلكترونية.

وتُجسّد هذه الشراكة التزام دبي الراسخ بدعم المبدعين وتمكين المجتمع الإبداعي، وإيمانها بالدور المتنامي الذي يمكن أن يؤديه قطاع الألعاب الإلكترونية في تحقيق أثر في المشهد الإعلامي والصناعة الإبداعية، وكذلك أثر اقتصادي ومجتمعي إيجابي.

من جهته، قال مفوض مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، فيصل كاظم: «تتمثّل رؤية دبي في ترسيخ مكانة الإمارة عاصمة عالمية للصناعات الإبداعية، ويقع قطاع الألعاب الإلكترونية في قلب هذا الطموح، وشراكتنا مع (جود جيم كلوب) تعكس رؤية مشتركة تهدف إلى رعاية قطاع ألعاب إلكترونية يُحفِّز التبادل الإبداعي، ويحتضن المواهب، ويستقطب المبدعين من كل أنحاء العالم، بما يُحقق أثراً إيجابياً ملموساً في المجتمعات وحياة الأفراد»، وأضاف كاظم: «من خلال استضافة هذه الحوارات في دبي، نؤكد مجدداً مكانة الإمارة كمنصة عالمية تجمع العقول والمواهب والأفكار الخلاقة، وتُسهم في صياغة مستقبل صناعة الألعاب الإلكترونية والاقتصاد الرقمي الإبداعي».

من جانبها، قالت جود أوير: «تُمثّل هذه الشراكة فصلاً جديداً وملهماً في مسيرة (البودكاست)، وتجسد الرؤية المشتركة التي نتقاسمها مع مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، لإعادة تعريف قطاع الألعاب الإلكترونية كقوة فاعلة في خدمة المجتمع، فالمكتب لا يكتفي بالاستثمار في الألعاب كصناعة إبداعية فحسب، بل يستثمر في الدور الجوهري الذي يمكن أن تلعبه هذه الصناعة في صياغة أفكار الأفراد، وتشكيل ملامح المشهد الإبداعي، ومن خلال اتخاذ دبي مقراً إقليمياً لنا، فإننا ننقل الحوار العالمي حول قطاع الألعاب الإلكترونية مباشرة إلى إحدى أسرع الأسواق نمواً في العالم، والوجهة الرئيسة لبناء مستقبل هذا القطاع».

وجاء الإعلان عن الشراكة خلال جلسة ضمن فعاليات قمة «جيمز بيت 2026»، بمشاركة فيصل كاظم، وجود أوير، وماتياس غريدال نورفيغ، ومن المقرّر بث تسجيل الجلسة كحلقة خاصة ضمن «بودكاست» «جود جيم كلوب» غداً.

