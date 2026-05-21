محمد المر: جديد مكتبة محمد بن راشد إصدار يُعرّف بكنوزها

كشف رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، محمد أحمد المر، عن جديد الصرح الحضاري في دبي، وهو إصدار مهم عن ذخائر المكتبة سيرى النور قريباً، مشيراً إلى أن هذا الإصدار سيكون من أجمل الكتب، بحيث يستطيع القارئ أن يعرف ما الكنوز التي تحتويها مكتبة محمد بن راشد من مخطوطات أو كتب نادرة وأطالس تاريخية وغيرها من الكتب.

وأضاف الأديب محمد المر لـ«الإمارات اليوم»، على هامش تقديمه محاضرة ضمن جلسات «مجلس محمد بن حمد الشرقي»، التي شهدها سموّ الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أن من جديد مكتبة محمد بن راشد أيضاً «هناك سلسلة من الكتب المترجمة الحديثة بالاتفاق مع جامعة أكسفورد في بريطانيا، وهذه الكتب تعكس آخر التطورات الفكرية في مجال الذكاء الاصطناعي والتغيّر المناخي، وفي غيرهما من المواضيع المهمة»، لافتاً إلى أن هذه الإصدارات ترجمتها إدارة مكتبة محمد بن راشد إلى اللغة العربية، ووفرتها للقارئ العربي، وهي آخر المطبوعات المهمة، إضافة إلى البرنامج المعروف من محاضرات وأمسيات شعرية وحفلات توقيع وغيرها من النشاطات، كما المعتاد في المكتبات الكبرى في العالم.

وخلال تقديمه جلسة «دور المكتبات في حفظ ذاكرة الشعوب»، تناول محمد المر عدداً من المحاور، أهمها الدور المحوري للمكتبات في حفظ الذاكرة الإنسانية، باعتبارها مرآة الحضارات، ومراكز لحفظ وتوثيق حياة الشعوب وهويتها التاريخية والثقافية، ودورها في توثيق الإنتاج الفكري والمعرفي وحفظه من الاندثار، إضافة إلى كونها منصات معرفية متكاملة، تسهم في نشر المعرفة وإتاحتها لمختلف فئات المجتمع.

ووصف المكتبات بأنها تُمثّل ركيزة أساسية في حفظ التراث الثقافي للأمم، وتُعزّز الوعي المجتمعي عبر تشجيع القراءة والبحث، لافتاً إلى أن تطور المكتبات الحديثة أسهم في تعزيز دورها مراكز ثقافية ومجتمعية، تسهم في بناء المجتمعات، وتنمية الإنسان.