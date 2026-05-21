«الإماراتي لكتب اليافعين» يشارك في «معرض وارسو» ببرنامج حافل

يشارك المجلس الإماراتي لكتب اليافعين في معرض وارسو الدولي للكتاب 2026، الذي يُقام في العاصمة البولندية، خلال الفترة من 28 حتى 31 الجاري، تحت شعار «حضارتان: لغة واحدة من الحروف»، ضمن احتفاء المعرض بالشارقة ضيف شرف، بما يعكس الحضور المتنامي للمشهد الثقافي الإماراتي في المحافل الدولية، والدور الذي تؤديه الشارقة في دعم صناعة الكتاب، والمبادرات الموجهة للأطفال واليافعين.

ويقدّم المجلس، خلال مشاركته، عدداً من الجلسات الحوارية التي تستكشف العلاقة بين السرد والفن والهوية والثقافة، إلى جانب تسليط الضوء على تجارب نوعية في مجال الكتب الصامتة، كما يتيح جناح المجلس للزوّار فرصة التعرّف إلى أبرز مشروعاته ومبادراته التي تهدف إلى تطوير محتوى أدب الطفل العربي، ودعم المبدعين والرسامين والناشرين، وتعزيز حضور الكتاب بوصفه أداة للمعرفة وبناء الوعي لدى الأجيال الجديدة.

وقالت رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، مروة العقروبي: «من خلال مشاركتنا في معرض وارسو الدولي للكتاب نتطلّع إلى تقديم تجربة تعكس إيماننا بقوة الحكاية، ودورها في بناء الجسور بين الشعوب والثقافات، وتنطلق الجلسات التي ينظّمها المجلس من فكرة أن أدب الطفل لم يعد مجرد مساحة للقراءة والتسلية، بل أصبح أداة للتواصل الإنساني، وداعماً للصحة النفسية، ومنصة للحوار الثقافي والإبداعي، كما نسعى إلى تعريف الجمهور بالمبادرات التي يقودها المجلس لدعم المحتوى الموجّه للأطفال واليافعين، وتعزيز حضور الأدب العربي في المشهد العالمي».

ويعرض المجلس، ضمن جناحه، مجموعة مختارة من الكتب الصامتة بالتعاون مع المجلس الدولي لكتب اليافعين، وهي كتب مصوّرة لا تحتوي على نصوص مكتوبة، صُممت لتسهيل وصول الحكايات إلى الأطفال اللاجئين والمهاجرين بشكل خاص، ومساعدتهم على تجاوز الحواجز اللغوية، والتفاعل مع القصص من خلال الصورة، ويُعدّ هذا النوع من الكتب من أبرز التجارب الإنسانية في مجال النشر الموجّه للأطفال، لما يتيحه من مساحة مشتركة للفهم والتخيّل والتواصل، بما يعكس قدرة السرد البصري على الوصول إلى الأطفال في مختلف أنحاء العالم.

ويقدّم المجلس في جناحه الكتب الفائزة بالدورة الأخيرة من الجائزة الدولية لأدب الطفل العربي، بهدف تعريف الزوّار بأبرز التجارب العربية المعاصرة في مجال الكتابة والرسم والنشر الموجّه للأطفال واليافعين.