احتجاز ببغاء حذّر أصحابه قبل مداهمة الشرطة

صادرت الشرطة البرازيلية في بياوي ببغاءً اتهمته بأنه حذر أصحابه من وصول السلطات إثر مداهمة للبحث عن مخدرات.

وذكرت قناة «ريكورد تي في» أن الشرطة عثرت على مخدرات في المنزل الذي كان يعيش فيه الببغاء، وألقت القبض على رجل بتهمة الاتجار بالمخدرات.

ونشرت الشرطة فيديو بعد المداهمة، حيث شوهد عناصرها وهم يقومون بتفتيش المنزل، فيما يظهر الببغاء بريشه الأخضر في لقطات متفرقة.

وقالت الشرطة أن الببغاء حذر السكان من وصول الشرطة، ولكنها لم تكشف إن كانت نفذت الاعتقالات كاملة أم أن أصحابه هربوا دونه.

وذكرت القناة التلفزيونية أن الببغاء أرسل إلى هيئة حماية البيئة في البرازيل.