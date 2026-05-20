إنستغرام يربك متابعيه بـ"Instants".. تحديث جديد يثير فضول المستخدمين

فاجأت منصة إنستغرام مستخدميها بإطلاق ميزة جديدة تحمل اسم “Instants”، وهي أداة لمشاركة الصور المؤقتة تختفي بعد مشاهدتها، وذلك وفقًا لما كشفه موقع "TechCrunch" المتخصص في أخبار التقنية.

وبحسب تقرير "TechCrunch"، تتيح الميزة للمستخدمين إرسال صور سريعة وعفوية للأصدقاء أو "المقربين" عبر الرسائل الخاصة، دون فلاتر أو تعديلات متقدمة، مع اختفاء الصور بعد مشاهدتها أو خلال 24 ساعة، في خطوة تشبه تطبيقات مثل "سناب شات" و"BeReal".

وفي المقابل، أشار تقرير نشرته صحيفة "ذا صن" إلى أن التحديث أثار انتقادات من بعض المستخدمين الذين اعتبروا الميزة "مزعجة" وتزيد من تعقيد الرسائل الخاصة، بينما عبّر آخرون عن مخاوف تتعلق بالخصوصية وطريقة دمج الميزة داخل التطبيق.