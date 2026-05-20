على الجانب البعيد من الشمس.. رصْد بقع هائلة

أفاد مختبر علم الفلك الشمسي، التابع لأكاديمية العلوم الروسية، بأن مجموعة من البقع الشمسية ذات أحجام كبيرة، قد ظهرت على سطح الشمس، وتشكلت البقع على الجانب البعيد من الشمس، وقد تصبح من أخطر البقع التي ظهرت على الشمس خلال السنوات الأخيرة، وفقاً للمختبر الذي أشار إلى أن مجموعة البقع الضخمة تراقب بمسبار «Solar Orbiter».

ويعتبر العلماء هذا المركز الجديد للنشاط الشمسي، من أكبر المراكز التي رصدت في السنوات الأخيرة، ورصدت ظاهرة مماثلة على سطح الشمس قبل عامين، إذ أدت سلسلة الانفجارات الناتجة إلى حدوث أقوى عاصفة مغناطيسية خلال الـ20 عاماً الماضية.