«آرت دبي» يحقق رقماً قياسياً.. بـ 25000 ذوّاقة للفن

نجحت النسخة الـ20 من «آرت دبي»، التي نُظمت تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في استقطاب حضور جماهيري قياسي وإشادة واسعة.

وسجّلت صالات العرض المشاركة مبيعات قوية على مدار أيام المعرض الأربعة، بحضور متاحف ومؤسسات ومقتنين بارزين من دبي والمنطقة ومختلف أنحاء العالم.

ونظمت الدورة الـ20 من «آرت دبي» في مدينة جميرا، خلال الفترة من 14 إلى 17 الجاري، احتفاءً بالفنانين وصالات العرض والمؤسسات التي لعبت أصواتها وأفكارها وممارساتها دوراً محورياً في مسيرة النمو غير المسبوق للصناعات الإبداعية في دولة الإمارات على مدى العقدين الماضيين.

واستقطب الحدث أكثر من 25 ألف زائر، محققاً رقماً قياسياً جديداً لأيام المعرض المفتوحة للجمهور، كما حظي بإشادة واسعة لدوره في تسليط الضوء على جيل جديد من المبدعين المقيمين في دولة الإمارات والاحتفاء بإبداعاتهم.

المركز الأبرز

وقالت المديرة التنفيذية لمجموعة «آرت دبي»، بينيديتا غيون: «جسّدت هذه النسخة الخاصة من (آرت دبي) روح التعاون التي يقوم عليها المشهد الثقافي في دبي، وجاء نجاحها ثمرة جهود جماعية كبيرة شارك فيها الفنانون وصالات العرض والشركاء والمؤسسات الثقافية، وما شهدناه خلال المعرض يعكس حجم الحضور الذي باتت تتمتع به دبي على خريطة الفن العالمية، والدور الذي تؤديه الثقافة في تعزيز الحوار والتقارب بين المجتمعات».

وانطلقت النسخة الخاصة من المعرض من دبي مع ارتباط عميق بالمنطقة الممتدة حولها، لتواصل تأكيد مكانة الإمارة بوصفها المركز التجاري الأبرز للفنون في المنطقة، وتعكس أهمية المعرض ضمن المنظومة الثقافية، وامتدت العروض بين ممارسات فنية معاصرة وحديثة ورقمية، بمشاركة صالات عرض دولية دعمت المنطقة لعقود، إلى جانب صالات لعبت دوراً محورياً في تشكيل مشهدها الثقافي.

قوة المشهد

وأكد المشاركون قوة مشهد الاقتناء المحلي والدعم الكبير الذي يقدمه المجتمع الفني في دبي، وقال مؤسس صالة «فرانكو نويرو» في تورينو، فرانكو نويرو: «منذ مشاركتنا الأولى في (آرت دبي) عام 2014، أدركنا حجم الحراك الفني الذي تشهده المنطقة، وما تتمتع به من فنانين استثنائيين ومشهد ثقافي يثمّن الاستثمار طويل الأمد، وشكّلت عودتنا هذا العام، رغم التحديات، تجربة استثنائية بكل المقاييس، خصوصاً في ظل المستوى الرفيع من الوعي والخبرة الذي يتمتع به المقتنون في دبي».

بينما أكد تايمور غراهن، الذي افتتح صالته الفنية في دبي عام 2025، أن «آرت دبي» «شكل هذا العام تجربة استثنائية بكل المقاييس، وسعدنا بتقديم جناح فردي للفنانة الإماراتية روضة المزروعي، وبيعت جميع الأعمال خلال الساعات الأولى من المعرض، كما سادت أجواء لافتة من التقارب والتواصل بين المشاركين من دبي والمنطقة، وكان من الرائع لقاء هذا العدد من الوجوه المألوفة مجدداً».

وأضاف: «شهدنا اهتماماً كبيراً من مقتنين مقيمين في دبي ينتمون إلى جنسيات وخلفيات متنوعة، من الإمارات والسعودية ولبنان، والولايات المتحدة وفرنسا وكندا وغيرها، وقدمت صالات العرض مشاركات رفيعة المستوى، فيما أظهرت دبي خلال المعرض حيويتها الاستثنائية ومكانتها المتنامية على الساحة الثقافية العالمية».

دور محوري

من جانبها، قالت مؤسسة «طباري آرت سبيس»، مليحة طباري: «يحتفل (آرت دبي) هذا العام بمرور 20 عاماً على انطلاقه، ومن الصعب المبالغة في أهمية ذلك بالنسبة للمنطقة، فمنذ البدايات، لعب المعرض دوراً محورياً في منظومتنا الفنية، وأسهم في تقديم فنون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى جمهور عالمي».

وأضافت: «تجاوزت المبيعات توقعاتنا، لكن ما لفتنا أكثر كان عمق التفاعل والانتباه الحقيقي الذي أبداه المقتنون والقيّمون والزوار تجاه الأعمال الفنية، وأتاح تنظيم المعرض مساحة حقيقية للحوار والتواصل والتأمل، وهي قيمة تعكس ما نجح فريق (آرت دبي) في بنائه على مدى السنوات الماضية».

تحية خاصة

من ناحيته، قال الشريك المؤسس لـ«أثر غاليري»، محمد حافظ: «نشأ (آرت دبي) و(أثر) معاً، حيث بدأ الفنان رامي فاروق مسيرته مع النسخة الأولى من المعرض، وليعود اليوم في الذكرى الـ20 من خلال عرض فردي يحمل عنوان (إن شاء الله خير)، وهو بمثابة تحية إلى دبي والمنطقة».

وأضاف: «ما بدأ كتجربة مشتركة لبناء منظومة فنية إقليمية، أصبح اليوم منصة عالمية، وتؤكد هذه النسخة الخاصة حقيقة واضحة، وهي أن المنطقة لم تعد على هامش المشهد الفني العالمي، بل أصبحت في قلبه، ونحن ممتنون لتحقيق دورة ناجحة جداً، وأن نكون جزءاً من هذه اللحظة المهمة».

وتعد هيئة الثقافة والفنون في دبي الشريك الاستراتيجي للمعرض، فيما يُقام بالشراكة مع «أ.ر.م القابضة»، كما تشارك «هُنا»، المطوّر المتخصص في أنماط الحياة الثقافية، كشريك للمعرض، وتحتضن مدينة جميرا فعاليات «آرت دبي».

يشار إلى أن نسخة «آرت دبي» 2027 من المقرر أن تقام في مدينة جميرا، خلال الفترة من السابع إلى 11 أبريل المقبل.

حضور بارز

شهدت الدورة الـ20 من «آرت دبي» حضور ممثلين عن مؤسسات من أكثر من 20 دولة، من بينها، علاوة على الإمارات، هولندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، ومصر، والمملكة العربية السعودية، وأنغولا، ولبنان، وألمانيا، وجنوب إفريقيا، وكوريا الجنوبية، بما في ذلك متحف زايتس موكا (كيب تاون، جنوب إفريقيا)، ومتحف بوسان للفنون (كوريا الجنوبية)، ومتحف الفن الحديث (نيويورك، الولايات المتحدة)، كما ضمت قائمة المقتنين البارزين كلاً من ريم الروبي ومحمد أفخمي وإيلي خوري، وسلطان سعود القاسمي وراجيب سامبداني وعمر القرق، إلى جانب شخصيات أخرى بارزة.

