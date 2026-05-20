مدينة الأحلام والفرص تطلق حملة «اربح منزلك في دبي»

أطلقت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وغرف دبي، حملة «اربح منزلك في دبي»، وهي مبادرة نوعية تُقام للمرة الأولى على مستوى المدينة، وتمنح المواطنين والمقيمين والزوار فرصة تحويل إنفاقهم اليومي في قطاع التجزئة إلى فرصة حقيقية لامتلاك منزل في الإمارة.

وتأتي المبادرة لتُجسّد مكانة دبي مدينةً تصنع الفرص، وتدعم الاستقرار، وتقدم تجارب تتجاوز مفهوم التسوق التقليدي، من خلال ربط الإنفاق اليومي بفرص ملموسة للاستثمار وبناء المستقبل، كما تعكس الحملة قوة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودورهما في دعم نمو الأعمال، وتعزيز ثقة المستهلكين، وترسيخ مكانة المدينة وجهةً عالميةً للعيش والعمل والاستثمار والزيارة.

وتنطلق حملة «اربح منزلك في دبي»، بعد غدٍ وتستمر حتى 30 أغسطس المقبل، على مدار 12 أسبوعاً، حيث يتحول كل إنفاق بقيمة 500 درهم أو أكثر في أحد المتاجر المشاركة إلى فرصة للدخول في السحب والفوز بمنزل في دبي، وتتاح المشاركة أمام جميع سكان الدولة والزوار ممن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق، بما يعكس التزام المدينة بتوفير بيئة شاملة يشعر فيها الجميع بأنهم جزء من مجتمع متكامل وحيوي.

وتتضمن الحملة 12 وحدة سكنية في دبي مقدمة من «بن غاطي للتطوير العقاري»، الشريك العقاري الحصري، وتشمل 11 شقة استوديو، وشقة واحدة مكونة من غرفتَي نوم، ما يجعل من المشاركة في الحملة فرصة استثنائية قد تُحدث تحولاً حقيقياً في حياة الفائزين.

وسيتم منح شقة استوديو أسبوعياً ضمن السحوبات الدورية، بينما ستكون الشقة المكونة من غرفتَي نوم الجائزة الكبرى، في السحب الختامي خلال الأسبوع الأخير من الحملة. وللدخول في السحب يتعيّن على المشاركين إنفاق 500 درهم في أحد المتاجر المشاركة، ثم مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الموجود على المواد الترويجية الرسمية للحملة، وتحميل الإيصال لتأكيد المشاركة.

كما يمنح كل إنفاق إضافي بقيمة 500 درهم أو أكثر فرصة إضافية للفوز، بما يُعزّز حظوظ المشاركين مع تكرار عمليات الشراء، وتزداد فرص الفوز كلما بادر المشاركون إلى التسجيل مبكراً، إذ تبقى جميع المشاركات صالحة طوال فترة الحملة الممتدة على مدار 12 أسبوعاً، ما يتيح للمشاركين الاستمرار في دخول السحوبات الأسبوعية وصولاً إلى السحب النهائي، بينما يسهم الإنفاق المستمر في زيادة عدد المشاركات، وتعزيز فرص الفوز الإجمالية.

وتشهد الحملة مشاركة واسعة لأكثر من 1000 علامة تجارية عبر ما يزيد على 3500 متجر في مختلف أنحاء دبي، بما يعكس تكامل منظومة التجزئة في الإمارة وقدرتها على تقديم تجارب متنوعة تلبي تطلعات مختلف فئات المستهلكين، كما تسهم هذه المشاركة الواسعة في تنشيط الحركة التجارية في وجهات التسوق، ودعم قطاع التجزئة، وتحفيز المزيد من التفاعل الاقتصادي خلال فترة الحملة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «لطالما كانت دبي مدينة يقصدها الناس من مختلف أنحاء العالم للبدء بحياة جديدة، والاستثمار في مستقبلهم، ومن خلال مبادرة (اربح منزلك في دبي)، نترجم هذه الرؤية إلى تجربة واقعية تمنح السكان والزوار فرصة استثنائية لاتخاذ خطوة مهمة نحو امتلاك عقار، وفي الوقت ذاته الاستمتاع بما تقدمه دبي من تجارب تسوق وترفيه عالمية».

وأضاف: «تعكس هذه الحملة مدى التعاون بين الشركاء ضمن منظومة دبي الاقتصادية، بدءاً من دور غرف دبي في دعم نمو الأعمال وتعزيز الثقة، وصولاً إلى إسهام (بن غاطي للتطوير العقارية) في توفير فرصة حقيقية للتملك، إلى جانب المشاركة الواسعة من منافذ التجزئة في مختلف أنحاء المدينة، ومع تزامن الحملة مع مواسم رئيسة مثل: العيد في دبي خلال عيد الأضحى المبارك، وثلاثة أيام من التخفيضات الكبرى، ومفاجآت صيف دبي، نتطلع إلى تحقيق مشاركة واسعة وزخم مستمر في مختلف أنحاء الإمارة».

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، خالد الجروان: «يُعدّ قطاع التجزئة في دبي إحدى الركائز الأساسية لنمو اقتصاد الإمارة، ومساهماً رئيساً في تعزيز جاذبيتها وجهةً عالميةً للأعمال والتسوق والسياحة، وتعكس المبادرة التزامنا بدعم البرامج المبتكرة التي تصنع قيمة لمجتمع الأعمال، وتُعزّز النشاط التجاري، وتُرسّخ مكانة دبي واحدةً من أكثر مراكز التجزئة حيوية على مستوى العالم، ويسرنا التعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في هذه الحملة، التي ستسهم في دعم زخم قطاع التجزئة، وتعزيز تنافسية تجارة التجزئة في دبي».

للمزيد من المعلومات حول «اربح منزلك في دبي» وآلية المشاركة، يمكن زيارة: WinYourHomeInDubai.com.

بن غاطي: مبادرة نوعية

قال رئيس مجلس «بن غاطي للتطوير العقاري»، المهندس محمد بن غاطي: «يسعدنا أن نكون الشريك العقاري الحصري لحملة (اربح منزلك في دبي)، المبادرة النوعية التي تعكس رؤية دبي في تحويل التجارب اليومية إلى فرص حقيقية، قادرة على إحداث أثر ملموس في حياة الأفراد، وفي (بن غاطي)، نؤمن بأن امتلاك منزل في دبي يتجاوز كونه استثماراً عقارياً، حيث يُمثّل خطوة نحو بناء مستقبل مستقر، والانتماء إلى واحدة من أبرز الوجهات العالمية للعيش والعمل وتحقيق الطموحات».

وأضاف: «كما تُجسّد هذه الحملة أهمية ودور التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم الزخم الاقتصادي لإمارة دبي، وتعزيز مكانتها العالمية كمدينة للفرص، ومن خلال دعم قطاعَي التجزئة والعقارات، تسهم المبادرة في تعزيز ثقة المستهلكين، وتمنح المقيمين والزوار فرصة استثنائية ليكونوا جزءاً من قصة نمو دبي ومستقبلها، ويسعدنا أن نسهم في تقديم 12 وحدة سكنية جديدة ضمن الحملة، بما يتيح لمزيد من الأفراد والعائلات اتخاذ خطوة حقيقية نحو جعل دبي موطناً لهم».

أحمد الخاجة:

. «المبادرة» تمنح السكان والزوار فرصة استثنائية لاتخاذ خطوة مهمة نحو امتلاك عقار، وفي الوقت ذاته الاستمتاع بما تقدمه دبي من تجارب تسوّق وترفيه عالمية.

خالد الجروان:

. «الحملة» تعكس التزامنا بدعم البرامج المبتكرة التي تصنع قيمة لمجتمع الأعمال، وتُرسّخ مكانة دبي واحدةً من أكثر مراكز التجزئة حيوية على مستوى العالم.

. 12 أسبوعاً، تتواصل فيها «المبادرة»، التي تنطلق بعد غدٍ.