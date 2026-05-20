وصفة الحفاظ على الشباب تتلخص في عادات النوم

توصلت دراسة حديثة إلى أن عادات النوم ربما تؤثر في معدل شيخوخة أعضاء الجسم، وشملت الدراسة - التي أجراها فريق من الباحثين في كلية فاجلوس لعلوم الطب والجراحة التابعة لجامعة كولومبيا الأميركية - نحو نصف مليون شخص من بريطانيا، بغرض قياس مدى الارتباط بين عدد ساعات نومهم ومعدل شيخوخة مختلف أعضاء أجسامهم. وتضمنت التجربة قياس الشيخوخة لدى 17 نظاماً مختلفاً في الجسم، بما في ذلك المخ والقلب والكبد والرئتين ونظام المناعة.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين ينامون أقل من ست ساعات، أو أكثر من ثماني ساعات، تتزايد وتيرة الشيخوخة في أعضاء الجسم المختلفة لديهم، وتوصلت الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية (نيتشر) المتخصصة في الأبحاث العلمية، إلى أن أفضل وتيرة للنوم تراوح بين 6.4 و7.8 ساعات ليلاً.

وأكد الباحثون أن قلة ساعات النوم تزيد مخاطر الإصابة بأمراض مثل الاكتئاب والتوتر والسمنة والنوع الثاني من مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، في حين أن قصر أو طول ساعات النوم يسبب الربو وبعض اضطرابات الجهاز الهضمي مثل التهاب المعدة والارتجاع.

ويرى الفريق البحثي أن هذه النتائج تسلط الضوء على أهمية النوم بالنسبة لسائر أعضاء الجسم وليس المخ فقط.