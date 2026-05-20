«فورتنايت» تعود إلى متاجر التطبيقات في أنحاء العالم

أعلنت شركة «إيبيك جيمز»، ​أمس، عن عودة لعبتها الشهيرة «فورتنايت» ‌إلى ​متاجر التطبيقات في أنحاء العالم، معبرة عن ثقتها بالتوصل إلى نتيجة إيجابية في الدعوى القضائية المقامة حالياً على شركة «أبل».

وقالت «إيبيك جيمز» في ⁠بيان: «بمجرد إجبار (أبل) على الكشف عن التكاليف (الحقيقية لتشغيل متجر التطبيقات)، فلن تسمح الحكومات في أنحاء العالم ‌باستمرار الرسوم غير المبررة التي تفرضها الشركة المصنعة لهواتف آيفون».

وتخوض الشركة، ‌التي تتخذ من الولايات المتحدة ‌مقراً، وتدعمها شركة «تنسنت» الصينية، معركة قانونية ‌مع «أبل» ‌منذ 2020، وتقول إن ممارسة الشركة المتمثلة في ​فرض عمولة ‌تصل إلى ​30% على المدفوعات ⁠داخل التطبيقات، تنتهك قواعد مكافحة الاحتكار الأميركية، وأضافت «إيبيك جيمز»: «تدرك (أبل) ​أن ⁠المحكمة ⁠الاتحادية الأميركية ستجبرها على التحلي بالشفافية بشأن كيفية فرض رسوم متجر التطبيقات».

وأصبحت لعبة ⁠فورتنايت، العام الماضي، متاحة على متجر «آب ستور» التابع لـ«أبل» في الولايات المتحدة، بعد حظر دام قرابة خمس سنوات.