ثمانية قتلى بسبب سقوط أمطار غزيرة في جنوب ووسط الصين

لقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم إثر سقوط أمطار غزيرة على جنوب ووسط الصين خلال الأيام الماضية، حسبما ذكرت وسائل إعلام صينية، اليوم الثلاثاء، ما دفع السلطات إلى إجلاء آلاف السكان من المناطق المتضررة.

وتشهد الصين كوارث طبيعية بشكل متكرر، لا سيما خلال فصل الصيف إذ تتعرض بعض المناطق لأمطار غزيرة بينما تعاني مناطق أخرى موجات حر شديد

واجتاحت أمطار غزيرة مقاطعة هونان بوسط البلاد من صباح الأحد حتى مساء الثلاثاء، متسببة بمقتل أربعة أشخاص وفقدان آخر، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وتضرر أكثر من 61,500 شخص في إحدى محافظات المقاطعة، بحسب الوكالة التي لم تقدم المزيد من التفاصيل.

ففي مقاطعة قويتشو بجنوب غرب الصين، تسببت الفيضانات وانزلاقات التربة الناجمة عن الأمطار في مقتل أربعة أشخاص وفقدان خمسة آخرين، وفقا لشينخوا، ما دفع السلطات إلى إجلاء آلاف الأشخاص.

وأفادت الوكالة بأن محافظة غويدينغ في قويتشو تعرضت لـ “أمطار غزيرة ومفاجئة وأحوال جوية قاسية" من الاثنين إلى الثلاثاء، مضيفة أن الفيضانات وانزلاقات التربة غمرت منازل وألحقت أضرارا بطرق.

وحتى مساء الثلاثاء سُجلت أربع وفيات بينما تتواصل عمليات البحث للعثور على خمسة مفقودين.

وأفادت قناة سي سي تي في التلفزيونية الحكومية بأن السلطات أجلت أكثر من ألف شخص في مقاطعة ماجيانغ المجاورة.

وأظهرت مقاطع مصورة عرضتها القناة مياهاً بنية اللون تتدفق بقوة على منطقة سكنية تحيط بها اشجار اقتُلعت من جذورها.

وظهر عناصر إنقاذ يرتدون سترات نجاة وخوذاً، وهم يشقون طريقهم بصعوبة عبر المياه الموحلة المغطاة بالحطام، بينما كان أحدهم يحمل امرأة مسنة على ظهره.

وخصصت الحكومة 120 مليون يوان (17.6 مليون دولار) لدعم جهود الإغاثة في مقاطعات هوبي وهونان وتشونغتشينغ وقويتشو وقوانغشي، وفقاً لما أعلنت وزارتا المال وإدارة الطوارئ الثلاثاء.