جولة مصارعة بين عروسين والخاسر عليه القيام بالأعمال المنزلية مدى الحياة

حوّل زوجان في جنوب غرب الصين حفل زفافهما إلى نزال مصارعة محترفة، حيث ترتب على الخاسر القيام بالأعمال المنزلية مدى الحياة.

وأقام العريس، هي ينشنغ، وهو مصارع محترف من مدينة زونيي في مقاطعة قويتشو، هذا الاحتفال غير المألوف مع زوجته في فندق محلي مطلع الشهر الجاري. وبدلاً من منصة الزفاف التقليدية، أقام الزوجان حلبة مصارعة، مع شاشة عملاقة تعرض ملصقاً مثيراً بعنوان «العريس ضد العروس».

ثم قاد العروسان فريقيهما في مباراة من ثلاث جولات، تحكمها قاعدة واحدة طريفة: الفريق الخاسر سيُكلّف بالأعمال المنزلية. وأظهرت مقاطع الفيديو الخاصة بالحدث المصارعين وهم يدخلون الحلبة أولاً، وينفذون سلسلة من الحركات القوية، من الضربات القاضية والرميات إلى الاشتباك المباشر.

وتابع الضيوف العرض باهتمام بالغ؛ ومع وصول الحدث إلى ذروته، دخل العروسان إلى الحلبة بأنفسهما. ووسط هتافات الجمهور، تمكنت زوجة هي من السيطرة بسرعة، وتفادت هجماته ببراعة قبل أن تُسقطه أرضاً بضربة كتف. ثم أعلن الحكم فوزها، مُعلناً أنها «معفاة من القيام بالأعمال المنزلية مدى الحياة».

وعلى الرغم من أن العرض كان مُصمماً ومُدرباً عليه مسبقاً، إلا أن المشهد أبهر الضيوف.

وصرح العريس لصحيفة «شياوشيانغ مورنينغ بوست» الصينية بأن جميع المؤدين كانوا مدربين تدريباً احترافياً، وأن السلامة كانت أولوية قصوى طوال العرض، مضيفاً: «بالطبع كان عليّ أن أخسر في النهاية. لم أستطع أن أدعها تقوم بالأعمال المنزلية».

وأشار إلى أن الفكرة خطرت له أثناء التخطيط لحفل الزفاف، بعد أن أدرك أن الميزانية تجاوزت التوقعات. بدلاً من استئجار مغنين وراقصين، اختار تنظيم مباراة مصارعة.

وبدورها أيدت عروسه الفكرة، بينما قال والدا العروسين: «إنهما لم يفهماها، لكنهما احترما اختيارهما».