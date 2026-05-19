تايلاند تخفض مدة الإقامة للسياح من 90 دولة "للحد من الجرائم"

أعلن مسؤولون في تايلاند عن عزم السلطات تخفيض مدة الإقامة من دون تأشيرة للسياح من أكثر من 90 دولة، للحد من الجرائم على حد تعبيرهم.

ونفذت السلطات أخيراً عددا من الاعتقالات بحق أجانب، شملت قضايا مرتبطة بجرائم مخدرات والاتجار بالجنس وإدارة أجانب لمنشآت تجارية مثل الفنادق والمدارس دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة.

وبموجب نظام السياحة الحالي في تايلاند، يُسمح للمسافرين من أكثر من 90 دولة، بما فيها دول فضاء شنغن الأوروبي (29 دولة)، والولايات المتحدة وإسرائيل والعديد من دول أميركا الجنوبية - بزيارة تايلاند لمدة تصل إلى 60 يوما بدون تأشيرة.

وأعلن وزير السياحة سوراساك فانشاروينوراكول، للصحافيين في بانكوك، أن مجلس الوزراء أقر الثلاثاء تقليص مدة الإقامة بدون تأشيرة للمسافرين من هذه الدول.

وقال سوراساك إن مدة الإقامة الجديدة بدون تأشيرة ستُقرر لكل دولة على حدة، إذ سيُمنح معظم الأجانب إقامة تصل إلى 30 يوماً، بينما قد يحصل البعض على 15 يوماً فقط.

وأوضحت متحدثة باسم الحكومة لوكالة فرانس برس أن السياح سيتمكنون من تجديد تأشيراتهم مرة واحدة في مكتب الهجرة.

وأضافت "كانت مدة الـ 60 يوماً تلقائية، لكن التجديد سيُقرره الموظف المختص، وسيتعين على السياح توضيح سبب رغبتهم في البقاء لفترة أطول".

وصرح وزير الخارجية سيهاساك فوانغكيتكيو الأسبوع الماضي بأن خطة تقليص مدة الإقامة بدون تأشيرة تأتي في إطار حملة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود.

وشدد على أن تايلاند لا تستهدف دولة معينة، وإنما الأشخاص الذين يسيئون استغلال نظام التأشيرات لارتكاب جرائم داخل البلاد.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة راتشادا داناديريك للصحافيين الثلاثاء إن "السياح يقدمون فوائد، مثل دعم الاقتصاد، لكن النظام الحالي سمح للبعض باستغلاله".

وكانت فترة الإقامة من دون تأشيرة محددة سابقاً بـ 30 يوماً قبل أن يتم تمديدها إلى 60 يوماً في يوليو 2024 ضمن جهود الحكومة لتعزيز السياحة والاقتصاد.

ويمثل قطاع السياحة أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي لتايلاند، رغم أن أعداد الزوار لا تزال أقل من مستويات ما قبل الجائحة.

وانخفض عدد الوافدين الأجانب بنحو 3.4% في الربع الأول من هذا العام مقارنةً بالفترة نفسها عام 2025، مع انخفاض عدد الزوار من الشرق الأوسط بنحو الثلث، وفقاً لبيانات وزارة السياحة.

وتتوقع تايلاند استقبال نحو 33.5 مليون سائح أجنبي هذا العام، مقارنةً بنحو 33 مليون زائر العام الماضي، وفق الحكومة.