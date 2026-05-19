رغم استمرار الخلاف مع "أبل".. فورتنايت تعود إلى متاجر التطبيقات

أعلنت شركة (إيبيك جيمز) ​اليوم الثلاثاء عن عودة لعبتها الشهيرة (فورتنايت) ‌إلى ​متاجر التطبيقات في أنحاء العالم، معبرة عن ثقتها في التوصل إلى نتيجة إيجابية في الدعوى القضائية المقامة حالياً على شركة (أبل).

وقالت (إيبيك جيمز) في بيان "بمجرد إجبار أبل على الكشف عن التكاليف (الحقيقية لتشغيل متجر التطبيقات)، فلن تسمح الحكومات في أنحاء العالم ‌باستمرار الرسوم غير المبررة التي تفرضها الشركة المصنعة لهواتف آيفون".

وتخوض الشركة ‌التي تتخذ من الولايات المتحدة ‌مقراً لها وتدعمها شركة (تنسنت) الصينية معركة قانونية ‌مع أبل ‌منذ 2020، وتقول إن ممارسة الشركة المتمثلة في ​فرض عمولة ‌تصل إلى ​30 بالمئة على المدفوعات ⁠داخل التطبيقات تنتهك قواعد مكافحة الاحتكار الأميركية.

وأضافت إيبك جيمز"تدرك أبل ​أن ⁠المحكمة ⁠الاتحادية الأميركية ستجبرها على التحلي بالشفافية بشأن كيفية فرض رسوم متجر التطبيقات".

وأصبحت لعبة ⁠فورتنايت في العام الماضي متاحة على متجر (آب ستور)، التابع لأبل، في الولايات المتحدة بعد حظر دام قرابة خمس سنوات.

وذكرت إيبيك جيمز في ‌وقت سابق من هذا العام أنها ستسرح ​أكثر من ألف موظف بعد انخفاض الإقبال على فورتنايت بسبب الضبابية الاقتصادية الكلية وبيئة الإنفاق الصعبة.