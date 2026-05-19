"مجزرة أسيوط".. مسلح يفتح النار على المارة ويوقع 10 ضحايا

أدى حادث إطلاق نار مأساوي إلى مقتل عشرة أشخاص وإصابة آخرين في محافظة أسيوط الواقعة في صعيد مصر، وفق حصيلة جديدة أعلنت عنها وسائل الإعلام المصرية.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر شخصاً يترجَّل من سيارته، ثم يوجه بندقيته الآلية نحو المارة قبل أن يطلق عليهم وابلاً من الرصاص في مشهد مروع، أسفر في نهاية المطاف عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة خمسة آخرين.

وأصدرت الأجهزة الأمنية بياناً أكدت فيه أن المتهم بارتكاب الواقعة لقي حتفه في اشتباك مع قوات الأمن خلال مطاردته في مركز أبنوب.

مرض نفسي

بحسب وسائل الإعلام المصرية، فإن المتهم عاطف خلف سليم، البالغ من العمر ثمانية وأربعين عاماً، يعاني من مرض نفسي أوقعه في حالة من الاضطراب. كما نقلت عن شهود عيان قولهم إن عاطفاً كان قد دخل، قبيل ارتكابه جريمته المروعة، في شجار مع عدد من الأشخاص قرب أحد المقاهي، ثم أخرج بندقيته الآلية وبدأ في إطلاق النار فجأة.

وقد استقطب مشهد تشييع جثامين الضحايا تعاطفاً واسعاً في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في لحظة اكتنفها الحزن والذهول.