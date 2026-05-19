«عائلة روبوتات متحف المستقبل» تبهر أجيال الغد في مكتبة الصفا

باقة من الأنشطة المبتكرة، التي جمعت بين الثقافة والمستقبل، قدمتها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، خلال فعالية «عائلة روبوتات متحف المستقبل»، التي نظمتها بالتعاون مع متحف المستقبل ضمن مبادرة «وطن واحد، مستقبل واحد»، بهدف تعزيز ارتباط الأفراد بالمتاحف، وتمكينهم من استكشاف ما تقدمه من محتوى ثقافي ومعرفي ملهم، وهو ما ينسجم مع التزامات الهيئة ومسؤولياتها الرامية إلى ترسيخ ثقافة الإبداع والتواصل لدى أبناء المجتمع، وإعداد أجيال مثقفة ومبدعة قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل، عبر دعمها وتمكينها من تنمية مواهبها وصقل مهاراتها.

وشهدت الفعالية، التي استضافتها مكتبة الصفا للفنون والتصميم، تنظيم سلسلة من ورش العمل التفاعلية الهادفة إلى تقديم تجربة تعليمية نوعية تسهم في تنمية مهارات طلبة المدارس، وتعزيز فضولهم المعرفي في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، وتحفيزهم على القراءة بأساليب حديثة وجذابة.

كما تفاعل الطلبة خلالها مع مجموعة روبوتات متحف المستقبل الذكية التي تقدم تصوراً مستقبلياً للعلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا، إذ تضم المجموعة روبوتات قادرة على التفاعل مع الجمهور عبر المحادثة وتعبيرات الوجه الواقعية، وروبوتات متحركة تحاكي الحيوانات، وأخرى خدمية متخصصة في إعداد المشروبات، وتعكس هذه الروبوتات رؤية متحف المستقبل الهادفة إلى استكشاف آفاق التعايش بين البشر والذكاء الاصطناعي، وإبراز دور التكنولوجيا في تطوير أنماط الحياة والتعليم والرعاية والخدمات.