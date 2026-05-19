«بوابة أوشن إكس».. تجربة غامرة في «الأعماق»

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن إطلاق «بوابة أوشن إكس التعليمية»، بالتعاون مع شركة «أوشن إكس» ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، وتوفر البوابة تجربة غامرة هي الأولى من نوعها، حتى ديسمبر المقبل، إذ تعتمد على قبة عرض متطورة، وتتيح للزوّار فرصة استثنائية لاستكشاف أعماق الخليج العربي وخليج عُمان، والتعرّف إلى علوم المحيطات وسبر أغوارها.

وتكشف البوابة عن أنظمة بيئية بحرية متنوعة، وكائنات نادرة، ورؤى علمية متقدمة نادراً ما تكون متاحة للجمهور. وتُقام التجربة في متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي بالمنطقة الثقافية في السعديات، لتقدم محتوى علمياً متقدماً في قالب تفاعلي جذاب ومناسب للعائلات ومحبي الاستكشاف من الشباب.

وتبدأ رحلة الزوّار داخل متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي للبوابة بعرض سينمائي يسلّط الضوء على الشراكة البحثية بين أوشن إكس وجامعة نيويورك أبوظبي، مع التركيز على جهود استكشاف أعماق البحار.