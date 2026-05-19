القرية العالمية جاهزة للعيد ببرنامج ينبض بالفرح

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، أنها أعدت لضيوفها خلال عيد الأضحى المبارك أجواء احتفالية نابضة بالحيوية والتجارب الثقافية والترفيهية المتنوعة التي تجمع العائلات والأصدقاء لقضاء أوقات مليئة بالفرح.

وسيكون ضيوف القرية العالمية على موعد مع برنامج حافل بالعروض الحية في مختلف أنحاء الوجهة، فيما سيحتضن المسرح الرئيس مجموعة من العروض الفنية الحية التي تُضفي أجواء مليئة بالحيوية طوال فترة الاحتفالات.

وستتزين القرية بديكورات احتفالية وتشكيلات مستوحاة من أجواء العيد، لتمنح الزوار من مختلف الأعمار أجواء تنبض بالبهجة، وفي أول احتفال بعيد الأضحى داخل الوجهة منذ الموسم الـ18، قبل 13 عاماً، ستعكس مختلف أرجاء القرية العالمية روح الفرح والتلاقي التي تُميّز المناسبة، من الإضاءات المتلألئة إلى الديكورات التي تزيّن الممرات وأعمدة الإنارة في مختلف أنحاء الوجهة.

ويستضيف المسرح الرئيس، في إطار احتفالات القرية العالمية بالعيد، العرض المباشر لبرنامج «المندوس» التفاعلي، في 27 و28 مايو، بتقديم الإعلامي عبدالله إسماعيل، في تجربة تجمع العائلات والأصدقاء وسط مفاجآت وأجواء مفعمة بالمرح.

ومع قرب إسدال الستار على فعاليات الموسم الـ30، توفر القرية العالمية لضيوفها تجربة تسوّق غنية عبر الأجنحة التي تمثل أكثر من 90 ثقافة من مختلف أنحاء العالم.

ودعت القرية العالمية ضيوفها للاحتفال بأجواء عيد الأضحى ضمن «عالم أكثر روعة»، من خلال تجارب ثقافية وترفيهية وتجارب تسوّق ومأكولات تناسب جميع أفراد العائلة.