سام آلتمان و"أوبن إيه آي" يحسمان المعركة القضائية التاريخية ضد ماسك

في ضربة قاضية لطموحاته القانونية ضد منافسيه، خسر الملياردير إيلون ماسك معركته القضائية التي بلغت قيمتها 150 مليار دولار ضد شركة الذكاء الاصطناعي "أوبن إيه آي" (OpenAI) ورئيسها التنفيذي سام آلتمان، حيث أصدرت هيئة محلفين فيدرالية اليوم الاثنين حكماً بالإجماع يرفض دعوى ماسك، مستندة إلى أنه انتظر وقتاً أطول من اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ووفقاً لموقع "أكسيوس"، قضى المحلفون بأن المطالبات التي قدمها الصندوق الخيري التابع لـ "ماسك" ضد أطراف النزاع قد سقطت بالتقادم، وتبرئة الأطراف التالية من أي مسؤولية قانونية تجاه ادعاءاته: شركة "أوبن إيه آي" (OpenAI) والرئيس التنفيذي سام آلتمان ورئيس الشركة جريج بروكمان وشركة "مايكروسوفت" (الداعم الرئيسي للشركة).

دوافع النزاع

سعى رئيس شركة "تسلا" من خلال هذه المواجهة القانونية الشرسة مع منافسه اللدود سام آلتمان إلى تحقيق عدة أهداف، أبرزها:

المطالبة بتعويضات مالية ضخمة.

الإطاحة بـ "آلتمان" من قيادة الشركة.

إثبات اتهاماته بأن إدارة ( OpenAI ) تخلت عن رسالتها التأسيسية كمنظمة غير ربحية، وتحولت إلى كيان تجاري يسعى لتحقيق الأرباح.

تداعيات القرار

يقطع هذا الحكم الحاسم الطريق على قضية كانت تنذر بقلب موازين القوى وإعادة تشكيل خريطة السيطرة في صناعة الذكاء الاصطناعي عالمياً.

وما لم يتدخل القاضي بقرار استثنائي لإلغاء حكم هيئة المحلفين، فإن ماسك سيخرج من هذه المعركة القانونية خالي الوفاض، ليمثل هذا القرار انتصاراً كبيراً لآلتمان وشركائه في مواجهة أحد أكبر أقطاب التكنولوجيا في العالم.