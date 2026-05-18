الأمن المصري يطيح بعصابة خططت لإغراق القاهرة بشحنة مخدرات بقيمة 90 مليون جنيه

استطاعت الأجهزة الأمنية في مصر القضاء على واحدة من أخطر العصابات الإجرامية التي خططت لإغراق العاصمة بشحنة كبيرة من المواد المخدرة.

ونجحت قوات الأمن في القبض على عناصر هذا التشكيل العصابي الخطير، وذلك بعد إعداد كمائن محكمة أوقعت بهم متلبسين بشحنة من مخدري "الهيدرو والحشيش" بلغت طناً و250 كيلوغراماً، وقُدرت قيمتها بنحو 90 مليون جنيه مصري، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام المصرية.