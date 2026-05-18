كاليفورنيا تستعد لإتلاف 420 ألف شجرة خوخ.. لهذا السبب

يستعد مزارعو الخوخ في وسط كاليفورنيا لإتلاف نحو 420 ألف شجرة خوخ ذات نواة ملتصقة، بعد أن أغلقت أبرز الشركات المستهلكة لمحاصيلهم مصانعها في وقت سابق من هذا العام.

وأغلقت شركة «ديل مونتي»، المتخصصة في تعليب الفواكه والخضراوات والتي يبلغ عمرها 139 عاماً، مصانعها في موديستو وهيوسون نهائياً في أبريل الماضي، عقب تقديمها طلباً لإعلان إفلاسها.

وتسببت عمليات الإغلاق في فقدان مئات العمال لوظائفهم، وألحقت أضراراً بالغة بالمزارعين، الذين خسر العديد منهم عقوداً مدتها 20 عاماً مع «ديل مونتي»، ولم يجدوا سوى عدد قليل من المشترين البديلين لمحاصيلهم. وتشير تقديرات صحيفة «ساكرامنتو بي» إلى أن المزارعين قد يواجهون خسائر في الإيرادات تُقدر بنحو 550 مليون دولار.

واستجابة لذلك، أعلن السيناتور آدم شيف والنائبان مايك تومسون وديفيد فالاداو مؤخراً أن المزارعين المتضررين قد يحصلون على ما يصل إلى 9 ملايين دولار من المساعدات الفيدرالية لإزالة ما يصل إلى 420 ألف شجرة خوخ ذات نواة ملتصقة قبل موسم الحصاد القادم، والذي يمتد عادةً من أواخر مايو إلى سبتمبر.

وستساعد المساعدات الطارئة المعتمدة المزارعين على إزالة 3000 فدان من بساتين الخوخ ذات النواة الملتصقة. وقال المسؤولون إن إزالة نحو 50 ألف طن من الخوخ من الإنتاج قد يقلل من فائض العرض، ويوفر على المزارعين ما يقدر بنحو 30 مليون دولار من الخسائر الإضافية. وبذلك، يمكن للمزارعين التحول إلى محصول آخر.

وقال تومسون في بيانه الذي أعلن فيه عن حزمة المساعدات الأسبوع الماضي: «عندما يُغلق مصنعٌ، وتُصبح 55 ألف فدان من الفاكهة بلا سوق، فإن هذا ليس بالأمر الذي يُمكن لمزرعة عائلية استيعابه بسهولة».

وبعد أن سمحت المحكمة لشركة «ديل مونتي» ببيع أصولها، اشترت شركة «باسيفيك كوست بروديوسرز» قسم الفاكهة المعلبة التابع لـ«ديل مونتي». ووافقت على شراء نحو 24 ألف طن من الخوخ من المزارعين، لكن هذا لا يزال يترك نحو 50 ألف طن دون مشترٍ، ما يعني أن جزءاً كبيراً من المحصول لن يُستخدم.

