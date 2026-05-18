اليابانيون يستعينون بـ«الذئب الوحش» لإخافة الدببة البرية

يلجأ اليابانيون لمختلف الحيل للحد من اختراق الدببة البرية لأحيائهم السكنية ومزارعهم، وهو ما تسبب بوفيات وجرحى نتيجة هجوم هذه الحيوانات الخطرة.

ويبدو أن آخر هذه الحيل هي روبوت على شكل ذئب يأمل اليابانيون أن يساعدهم في درء هذا الخطر.. إذ أعلنت شركة «أوتا سيكي»، ومقرها هوكايدو، والتي تصنع هذه الأجهزة، أنها تلقت 50 طلباً في 2026، وهو عدد يفوق المعتاد طوال العام.

ويُسمى الجهاز بـ«الذئب الوحش»، وهو فزاعة متحركة بعيون حمراء وامضة، تعوي وتزمجر لإخافة الحيوانات البرية، وتأتي معظم الطلبات من المزارعين، ومشغلي ملاعب الغولف، والعاملين في المناطق الريفية.

وقال رئيس الشركة، يوجي أوتا، لوكالة فرانس برس إنهم يقومون بصناعة هذه الدمى يدوياً. وأضاف: «لا نستطيع تلبية الطلب بالسرعة المطلوبة حالياً. نطلب من عملائنا الانتظار من شهرين إلى ثلاثة»، مشيراً إلى ازدياد «الوعي بأهمية السلامة من الدببة والتدابير الوقائية ضد أضرار الحياة البرية (على المنتجات الزراعية). كما ازداد الإدراك بأن منتجنا فعال في التعامل مع الدببة».

وسُجِّلَ أكثر من 50 ألف مشاهدة للدببة في جميع أنحاء البلاد، أي أكثر من ضعف الرقم القياسي السابق المسجل قبل عامين، وفقاً للبيانات الرسمية. وشوهدت الحيوانات وهي تدخل المنازل، وتتجول بالقرب من المدارس، وتقتحم المتاجر الكبرى ومنتجعات الينابيع الساخنة بشكل شبه يومي. وتضاعف عدد الدببة التي تم اصطيادها ثم إعدامها ثلاث مرات تقريباً مقارنةً بالعام الماضي، ليصل إلى 14,601 دباً، مسجلاً بذلك رقماً قياسياً جديداً.

ويتميز نظام «الذئب الوحشي» بفرو صناعي مُغطى بإطار من الأنابيب، وموصول بمكبرات صوت، ويعلوه وجه مخيف مفتوح الفم. ويبدأ سعر النظام من نحو 4000 دولار أميركي، ويشمل بطارية، وألواحاً شمسية، وأجهزة استشعار، ومكبرات صوت، ومعدات أخرى. ويبث الجهاز أكثر من 50 نوعاً من الأصوات المسجلة، بما في ذلك أصوات بشرية وضوضاء إلكترونية، يمكن سماعها على بُعد كيلومتر.

ويُحرك الجهاز رأسه من جانب إلى آخر، وتومض عيناه بمصابيح LED حمراء، بينما ذيله مزود بمصابيح LED زرقاء. وطرحت شركة أوتا هذا المنتج عام 2016 لحماية المحاصيل الزراعية من أضرار الغزلان والخنازير البرية والدببة، ووُصف في البداية بأنه مجرد حيلة دعائية. وتعمل الشركة حالياً على تطوير الجهاز بتزويده بعجلات لمطاردة الحيوانات أو مراقبة مسارات محددة. وتخطط الشركة أيضاً لتطوير نسخة محمولة باليد للمتنزهين والصيادين وطلاب المدارس، بالإضافة إلى استكشاف كاميرات الذكاء الاصطناعي للنماذج المستقبلية.