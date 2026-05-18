شراكة بين «دبي للإعلام» و«دبي الإسلامي» تدعم المحتوى الوطني والهادف

في خطوة تعكس التزامها المتواصل بتطوير قطاع الإعلام، وترسيخ مكانة دبي مركزاً رائداً لصناعة وإنتاج المحتوى، أبرمت مؤسسة دبي للإعلام شراكة استراتيجية مع دبي الإسلامي، تهدف إلى دعم المحتوى الإعلامي الوطني، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الرائدة في الدولة، بما يواكب المسيرة التنموية الشاملة، وتطلعات المجتمع الإماراتي، ويسهم في تحقيق رؤية دبي الهادفة إلى تعميق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وبموجب هذه المذكرة، يتولى «دبي الإسلامي» الرعاية الحصرية لنشرة «أخبار الإمارات» التي يعدّها مركز الأخبار التابع للمؤسسة، وتُبث يومياً على شاشة تلفزيون دبي، حيث تسلط الضوء على أبرز الأخبار والمستجدات على الساحة المحلية، وتواكب مسيرة التنمية والإنجازات المتحققة في مختلف القطاعات بالدولة.

وتأتي الاتفاقية في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى تطوير محتوى إعلامي مؤثر، يعزز مكانة الإعلام الوطني شريكاً رئيساً في التنمية، حيث تعكس حرص «دبي الإسلامي» على دعم المبادرات التي تسلط الضوء على إنجازات الدولة وتبرز قصص تقدمها.

وفي المقابل، تواصل «دبي للإعلام» من خلالها توسيع شبكة شراكاتها الاستراتيجية، والارتقاء بجودة المحتوى الذي تقدمه عبر قنواتها ومنصاتها المختلفة.

من ناحيتها، قالت مديرة مركز الأخبار في «دبي للإعلام»، ريم المري، إن التعاون مع «دبي الإسلامي» يأتي في إطار حرص المؤسسة على بناء شراكات فاعلة تسهم في الارتقاء بالمحتوى الإخباري. وأضافت: «تمثل هذه الشراكة خطوة نوعية في مسار التعاون المشترك، وتبرز حرص (دبي للإعلام) على توطيد علاقاتها مع المؤسسات الوطنية الرائدة بما يخدم أهدافها الاستراتيجية، ويعزز دورها في متابعة ورصد القفزة التنموية والاقتصادية التي تشهدها الإمارات، من خلال تقديم تجربة إخبارية متكاملة تعكس نبض المجتمع وتواكب تطلعاته، وترسخ دور الإعلام بوصفه ركيزة أساسية للتنمية المجتمعية والثقافية والاقتصادية».

وأكدت أن رعاية «دبي الإسلامي» لنشرة «أخبار الإمارات» ستدعم تبني المؤسسة نماذج مبتكرة تدمج بين الإعلام والتسويق، بما يضمن استدامة القطاع الإعلامي وقدرته على مواكبة التحولات المتسارعة في صناعة المحتوى.

من جانبها، قالت رئيس إدارة التسويق في «دبي الإسلامي»، ميثاء شعيب، إن هذه الشراكة تعكس رؤية دبي الإسلامي في دعم المبادرات الإعلامية الوطنية، بوصفه مؤسسة مالية وطنية تأسست قبل خمسة عقود برؤية سبّاقة، وطموح مستمر للإسهام في تحقيق تطلعات الدولة وتعزيز مسيرة التنمية الوطنية، مؤكدة أن الإعلام يشكل ركيزة أساسية في رفع مستوى الوعي المجتمعي، وترسيخ القيم الإيجابية.

وأضافت: «نؤمن في (دبي الإسلامي) بأهمية التعاون مع المؤسسات الإعلامية التي تتمتع بالمصداقية والتأثير الإيجابي، وتأتي رعايتنا لنشرة (أخبار الإمارات) انطلاقاً من إيماننا بأهمية دورها في نقل صورة واقعية تبرز إنجازات الدولة وتطلعاتها المستقبلية. كما تمثل شراكتنا مع (دبي للإعلام) امتداداً لحرصنا على دعم المحتوى الهادف الذي يخدم المجتمع، ويسهم في إبراز قصص النجاح الوطنية، ومواكبة مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة».