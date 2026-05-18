نيبالي ينافس نفسه.. تسلق «إيفرست» للمرة الـ 32

صرّح مسؤول بأن كامي ​ريتا شيربا، أحد مرشدي تسلق الجبال المعروفين باسم ‌الشيربا ​في نيبال، تسلق جبل إيفرست للمرة الـ32 أمس، محطماً الرقم القياسي الذي سجله هو نفسه العام الماضي.

ووصل كامي ريتا (56 عاماً) إلى قمة الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 8849 متراً (أعلى قمة في ⁠العالم)، أثناء مهمة لإرشاد متسلقين في رحلة نظمتها شركة «14 بيك إكسبيديشن».

وهنأت وزارة السياحة النيبالية المرشد على تحقيق ما وصفته بأنه «إنجاز تاريخي»، ومساهماته ‌في الترويج للسياحة الجبلية، وذكرت الوزارة، في بيان، أن كامي ريتا وصل إلى القمة، أمس، مضيفة أن ‌امرأة من مرشدي الشيربا أيضاً تدعى لاكبا (52 عاماً) صعدت ‌إلى القمة للمرة 11 بالنسبة لها، وهو رقم قياسي بالنسبة لوصول ​النساء إلى القمة.

وصعد كامي ريتا القمة للمرة الأولى عام 1994، وكرر الإنجاز كل ⁠عام باستثناء 2014 و2015 و2020 عندما أغلقت الرحلات الاستكشافية إلى «إيفرست» لأسباب مختلفة. وسجل الوصول إلى القمة مرتين في بعض الأعوام.