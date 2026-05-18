أدلة على عبور الأرض سحابة من «حطام نجمي»   

اكتشف علماء أدلة جديدة تشير إلى أن الأرض تعبر حالياً سحابة كونية، مكوّنة من حطام نجمي ناتج عن انفجار نجوم ضخمة قبل زمن بعيد.

وجاء الاكتشاف بعد رصد آثار معدن مشع نادر، يُعرف بـ«الحديد-60»، داخل عينات جليدية من القارة القطبية الجنوبية، ولا يتكوّن على الأرض بل ينشأ في أعماق النجوم، وينتشر في الفضاء عند انفجارها فيما يُعرف بالمستعرات العظمى.

ودرس فريق دولي عينات قديمة، ليكتشف أن كميات «الحديد-60» التي وصلت الأرض سابقاً كانت أقل من الحالية، والاختلاف يدعم فرضية دخول النظام الشمسي إلى سحابة محملة بالحطام النجمي قبل عشرات الآلاف من السنين.