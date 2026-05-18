«Tenacity».. كتاب يجسد روح الإمارات وشعبها

اعتبر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن عنوان كتاب «Tenacity: The UAE›s Finest Hour» يجسّد بدقة روح الإمارات، فالثبات لا يعني مجرد التحمل، بل القدرة على مواجهة التحديات بثقة، والحفاظ على الوحدة والكرامة، والاستمرار في التقدم بوضوح رؤية وإرادة قوية، مشيراً في مقدمة الكتاب - الذي ألفه رجل الأعمال والمؤلف العالمي، أوغي ك. فابيلا الثاني، والصادر عن مجموعة «موتيفيت» الإعلامية - إلى أن الدروس التي يقدمها تتجاوز حدود الإمارات لتشكّل رسالة ملهمة للعالم في القيادة والصمود وإدارة الأزمات.

وشهد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بمجلسه في أبوظبي، إطلاق الكتاب الذي يتناول تجربة دولة الإمارات خلال واحدة من أكثر المراحل حساسية في المنطقة، مسلطاً الضوء على ما أظهرته الدولة من صمود ووعي وطني وتماسك مجتمعي وقدرة استثنائية على مواجهة التحديات بثقة وثبات.

ويستعرض الكتاب الأيام الـ31 الأولى من الهجمات الإيرانية، من خلال شهادة إنسانية مباشرة يقدمها أوغي فابيلا، الذي اختار البقاء في دبي طوال فترة الأزمة، ناقلاً تفاصيل المشهد من قلب الحدث، ومستنداً إلى خبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في العمل داخل الأسواق الناشئة ومناطق النزاعات، من روسيا بعد الاتحاد السوفييتي إلى أوكرانيا خلال الحرب.

ويسلط الكتاب، من خلال هذه الرؤية القريبة من تفاصيل الأحداث، الضوء على القيم التي شكلت جوهر التجربة الإماراتية خلال تلك المرحلة، وفي مقدمتها الصمود، وسرعة اتخاذ القرار، وبعد النظر، والتلاحم المجتمعي، والثقة الراسخة بالمستقبل، إلى جانب قدرة مؤسسات الدولة على مواصلة أداء دورها بكفاءة عالية رغم الظروف الاستثنائية.

كما يتناول الكتاب الكيفية التي واصلت بها دولة الإمارات إدارة القطاعات الحيوية بكفاءة واستقرار، إذ استمرت الحياة العامة والأنشطة الاقتصادية والمجتمعية بصورة طبيعية، في مشهد عكس جاهزية الدولة وقوة مؤسساتها وثقة المجتمع بقيادته، إلى جانب ما أظهره المجتمع الإماراتي من تضامن ووحدة ومسؤولية وطنية خلال تلك المرحلة.

وأوضح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في مقدمة الكتاب، أن فابيلا لا يكتب بصفته مراقباً بعيداً، بل كشاهد اختار أن يقف متضامناً مع دولة الإمارات خلال مرحلة استثنائية، وهو ما منح الكتاب بُعداً إنسانياً وواقعياً عميقاً، عكس صلابة الإمارات ورؤيتها وقدرتها على تجاوز التحديات بثقة وثبات، كما أبرز قوة العلاقة بين القيادة والمجتمع وروح التضامن والمسؤولية الوطنية التي ميزت تلك المرحلة.

من جانبه، قال الشريك المسؤول ورئيس التحرير في «موتيفيت»، إيان فيرسيرفيس: إن «الكتاب يمثل توثيقاً مهماً للحظة استثنائية في تاريخ دولة الإمارات، ويقدم رؤية نادرة تجمع بين خبرة رجل الأعمال العالمي ونظرة شاهد عاش تفاصيل الأزمة من داخل الدولة»، مضيفاً أن العمل يجسد روح الشجاعة والتضامن والقيم التي تميز المجتمع الإماراتي.

سيرة «فابيلا»

أوغي ك. فابيلا الثاني، خريج جامعة ستانفورد، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة VEON، المشغّل الرقمي العالمي، الذي يخدم أكثر من 205 ملايين متعامل في الأسواق الناشئة، كما أصبح في سن الـ30 أصغر رئيس مجلس إدارة لشركة مدرجة في بورصة نيويورك، وهو رقم قياسي مازال قائماً حتى اليوم.

نهيان بن مبارك:

• الدروس التي يقدمها الكتاب تتجاوز حدود الإمارات، لتشكل رسالة ملهمة للعالم في القيادة والصمود وإدارة الأزمات.