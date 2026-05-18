%59 من العاملين في ماليزيا يعانون زيادة الوزن أو البدانة

خلص مسح لبرنامج الفحص الصحي، الذي نظمته منظمة الأمن الاجتماعي، إلى أن 59.2% من العاملين الذين خضعوا للفحص ما بين 2023 و2025 يعانون من زيادة الوزن أو البدانة، حسبما قال نائب وزير الموارد البشرية، داتوك خير الفردوس أكبر خان.

ونقلت صحيفة «ذا ستار» الماليزية عن أكبر خان القول: «إن نتائج المسح أظهرت أن نحو 19% من العاملين مرضى بداء السكرى، في حين يعاني 17.45% من ارتفاع ضغط الدم».

وأشار إلى أن المسح كشف أن نحو 59.24% ممن خضعوا للفحص يعانون من مستويات كوليسترول مرتفعة.

وأعرب أكبر خان عن قلقه بشأن مرض السرطان، الذي مازال ثالث سبب رئيس للوفاة بين الماليزيين، ويؤثر حالياً بصورة أكبر في الفئات الأصغر سناً.

وحث على التحلي بمزيد من الوعى تجاه مخاطر الأمراض المزمنة، ونصح بعدم الاستهانة بالمخاطر وتبنّي أسلوب حياة صحي ونظام غذائي متوازن.