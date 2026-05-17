راكب مشاغب يعضّ المضيفة.. والطائرة تغيّر مسار الرحلة

اضطرت شركة «كانتاس» الأسترالية للطيران إلى تغيير مسار رحلة كانت متجهة إلى الولايات المتحدة بسبب راكب أثار الفوضى، إذ ذكرت وسائل إعلام محلية أنه عضّ أحد أفراد الطاقم.

وكانت الرحلة متجهة من ملبورن إلى دالاس أول من أمس (الجمعة) عندما اضطرت للتوقف في بابيتي، عاصمة بولينيزيا الفرنسية، بسبب الراكب المُشاغب.

وتمكن ركاب آخرون من السيطرة عليه، وبينما أفادت وسائل إعلام محلية من بينها هيئة قناة «ايه بي سي» الأسترالية، بأنه عضّ أحد أفراد الطاقم، ذكرت أخرى أن الضحية كانت مضيفة.

واستلمت السلطات المحلية الرجل لدى وصوله، ومُنع من السفر على متن كل طائرات «كانتاس».

وقال ناطق باسم الشركة لوكالة فرانس برس اليوم (الأحد) إنّ «سلامة زبائننا وطاقمنا هي أولويتنا، ولا نتسامح مطلقاً مع أي سلوك مُثير للشغب أو مُهدد على متن رحلاتنا».