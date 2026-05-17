أنهار العالم «تختنق» ببطء بسبب تغير المناخ

أظهرت دراسة جديدة أن الاحتباس الحراري يتسبب في فقدان الأنهار للأكسجين ببطء، ما يهدد الأسماك وغيرها من الأرواح في المجاري المائية. واستخدم الباحثون في الصين الأقمار الاصطناعية والذكاء الاصطناعي لتتبع وتحليل مستويات الأكسجين في أكثر من 21 ألف نهر في جميع أنحاء العالم منذ عام 1985. ووجد الباحثون أن مستويات الأكسجين انخفضت بنسبة 2.1% في المتوسط منذ عام 1985، وفقاً لدراسة نُشرت، أول من أمس، في مجلة «ساينس أدفانسيز». وقالت الدراسة إن هذه النسبة لا تبدو كبيرة، لكنها تتراكم، وإذا استمر أو تسارع الانخفاض فإن الأنهار في شرق الولايات المتحدة والهند وعبر المناطق الاستوائية قد تفقد ما يكفي من الأكسجين بحلول نهاية القرن لخنق بعض الأسماك وإنشاء مناطق ميتة.

وقال العلماء إن الكيمياء والفيزياء الأساسية توضح أن الماء الدافئ يحتوي على كمية أقل من الأكسجين. والماء الأكثر دفئاً، والذي يحدث مع تغير المناخ الذي يسببه الإنسان، يطلق المزيد من الأكسجين في الغلاف الجوي.