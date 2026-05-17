مهرجان «كان» يفاجئ جون ترافولتا بالسعفة الذهبية الفخرية

حصل نجم هوليوود جون ترافولتا على جائزة السعفة الذهبية الفخرية في مهرجان كان السينمائي، أول من أمس، تقديراً لمسيرته الفنية، وذلك خلال عرض أول فيلم من إخراجه.

وبدا النجم متأثراً أثناء تسلمه جائزة السعفة الذهبية الفخرية قبل عرض فيلم «بروبيلر وان - واي نايت كوتش»، المقتبس من كتاب أطفال من تأليفه.

وقال ترافولتا أثناء تسلمه الجائزة: «لا أصدق ذلك.. إنها تفوق جائزة الأوسكار».

وأصبح ترافولتا، الذي لم يفز بجائزة أوسكار قط، شخصية أيقونية بين ليلة وضحاها، من خلال فيلم «ساتورداي نايت فيفر». وأحيا مسيرته الفنية المتعثرة بأدائه الأيقوني لشخصية القاتل المأجور فينسنت فيغا، في فيلم «بالب فيكشن» للمخرج كوينتين تارانتينو، الذي فاز بجائزة السعفة الذهبية في المهرجان عام 1994. وأشاد العديد من النقاد بهذا الدور، ووصفوه بأنه أهم أدواره.

وأبقى مهرجان «كان» السينمائي الجائزة طي الكتمان حتى صعد ترافولتا إلى المسرح خلال العرض الأول لفيلمه. وبعيداً عن الجائزة، أعلن ترافولتا (72 عاماً) أنه فوجئ بقبول فيلمه الأول كمخرج، والذي تُمثل فيه ابنته إيلا بلو ترافولتا، في أعرق مهرجان سينمائي في العالم. وأضاف: «لم أتوقع أبداً أن يُقبل فيلمي».

ويروي فيلم «بروبيلر وان-واي نايت كوتش» قصة شاب مولع بالطائرات منذ صغره، يقوم برحلة ذهاب إلى هوليوود مع والدته، وهو قصة سيرة ذاتية تدور أحداثها في العصر الذهبي للطيران.