عضة قرش أبيض تُفقد شاباً حياته في أستراليا

قضى شاب ثلاثيني بعد تعرّضه لهجوم من سمكة قرش، أمس، في أستراليا، بحسب ما أفادت الشرطة والسلطات المحلية.

ووقع الحادث على شاطئ جزيرة روتنست قبالة مدينة بيرث في غرب أستراليا، وتوجهت إلى مكان الحادث طائرة مروحية لإنقاذ المصاب، بحسب الشرطة ومتحدث باسم جهاز الإنقاذ.

وأفادت الشرطة المحلية بأن «إنعاش الرجل تعذّر لسوء الحظ».

وأوضحت وزارة الصناعات الأولية والتنمية الإقليمية أن الشاب تعرّض لعضة قرش أبيض كبير يبلغ طوله أربعة أمتار، داعية زوار هذه الوجهة السياحية الشهيرة إلى توخي «قدر أكبر من اليقظة».

وشهدت أستراليا منذ عام 1791 نحو 1300 هجوم لأسماك قرش، من بينها 260 هجوماً قاتلاً، وفقاً لقاعدة بيانات متخصصة بالحوادث بين الحيوانات المفترسة والبشر.