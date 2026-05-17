«التربوي للغة العربية» يشارك في مؤتمر دولي

شارك المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة في أعمال المؤتمر الدولي للابتكار في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، الذي نظمته مؤسسة التأصيل العلمي عن بُعد، تحت شعار: «ابتكار.. تواصل.. انتشار»، بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين.

وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد مدير المركز، الدكتور عيسى صالح الحمادي، أن تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها أصبح ضرورة استراتيجية، في ظل تنامي التواصل الإنساني والتقني، والتنافس المتزايد بين اللغات والثقافات على الحضور والتأثير. وأشار إلى أن المؤتمر يجسد توجهاً علمياً ومعرفياً يهدف إلى توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير مناهج تعليم اللغة العربية.