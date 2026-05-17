تقنية متقدمة لعلاج تشوهات العمود الفقري لدى الأطفال

نجح فريق طبي في مستشفى سيدني للأطفال بأستراليا بتطبيق تقنية جراحية حديثة لعلاج حالات الجنف العصبي لدى الأطفال، وهو انحناء حاد في العمود الفقري، ناتج عن أمراض أو اضطرابات عصبية تؤثر في العضلات والحركة.

وأجرى الفريق الطبي العملية لطفل (12 عاماً) كان يعاني انحناءً حاداً في العمود الفقري بلغ 128 درجة، ما أثّر في التنفس والحركة والتغذية، وأسهمت الجراحة في تحسين الحالة، وتقليل الضغط على الرئتين والقفص الصدري.

وأوضح جرّاح العمود الفقري، الدكتور أنغيس غراي، الذي قاد الفريق الذي أجرى العملية، أن التقنية تعتمد على أسلوب «التثبيت ثنائي القطب» باستخدام قضبان ومسامير طبية خاصة للمساعدة على تحسين استقامة الجسم، ووظائف التنفس والجلوس.

من جانبه، أكد الجرّاح الدكتور باتريك ليم، أن العملية تكللت بالنجاح، وأن الطفل بدأ مرحلة التعافي.