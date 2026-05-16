"سواتش" تطرح ساعة الجيب "رويال بوب" بالدولة بأسعار تتراوح بين 1530 و1640 درهماً

طرحت "سواتش" عبر متاجر مختارة في الدولة ساعة الجيب "رويال بوب" التي أنتجتها بالتعاون مع "أوديمار بيغيه"، بثمانية طرازات يتراوح سعرها بين 1530 و1640 درهماً.

وتحمل المجموعة اسم رويال بوب، وتعتمد على إعادة تصميم ساعة رويال أوك الشهيرة من أوديمار بيغيه في شكل ساعات جيب ملونة مستوحاة من خط بوب الذي أطلقته سواتش في الثمانينات.

تتميز كل ساعة بنسخة جديدة كلياً تعمل يدوياً بنظامSISTEM51، ويأتي كل طراز بنمطين فريدين: ليبين أو سافونيت.

تحمل كل ساعة في المجموعة، إطاراً ثماني الشكل يضم 8 براغٍ سداسية، ومينا مزينة بنقش "بيتيت تابيسيري" الشهير المتعرج الدقيق، وتبلغ سماكة الساعة 8.4 ملم مع لوحين من الكريستال الياقوتي في الأمام والخلف، ويبلغ قطرها 40 ملم بدون المشبك، و44.2 ملم × 53.2 ملم عند تثبيتها فيه.

وتضم المجموعة 8 ألوان مختلفة بأسمائها من ثماني لغات إضافة إلى رقم ثمانية: HUIT BLANC (الأبيض) الفرنسية، OTTO ROSSO (الأحمر) بالإيطالية، BLAUE ACHT (الأزرق) بالألمانية، GREEN EIGHT (الأخضر) بالإنجليزية، OTG ROZ (الوردي) باللغة الرومانشية السويسرية، LAN BA (الأزرق بالصينية)، ORENJI HACHI (البرتقالي) باليابانية، OCHO NEGRO (الأسود) بالإسبانية.

ومع إعلان طرح الساعات للبيع رسمياً في مختلف دول العالم شهدت العديد من المتاجر في دول العالم المختلفة حالة من الارتباك، حيث اصطف الآلاف للحصول على الساعات.

وتسبب التزاحم الشديد على محلي ساعات «سواتش» العالمية في كل من «دبي مول»، و«مول الإمارات» إلى إلغاء فعالية كانت مخصصة لإطلاق مجموعة ساعات رويال بوب، بعد أن بدأ توافد الجمهور ومحبي ساعات «سواتش» إلى كل من «دبي مول» و«مول الإمارات» منذ منتصف الليل.