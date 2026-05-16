"العليا التركية": عدم إعداد الفطور انتهاك للالتزامات الزوجية وسبب للطلاق

أصدرت محكمة الاستئناف العليا في تركيا قراراً يعتبر الزوجة التي لا تعد الفطور لزوجها باستمرار منتهكة للالتزامات الزوجية ومقصرة، وهو سبب يسمح بالطلاق، بحسب وسائل إعلام تركية منها: Memur 365.

وقالت وسائل إعلام تركية إن القرار الذي تم تداوله على نطاق واسع اعتبر عدم اعداد الزوجة الفطور لزوجها تسبب في تقويض العلاقة الزوجية، وموجب للطلاق لاستحالة التوفيق بينهما.

يعود أصل الخلاف إلى طلب الزوج من زوجته إعداد الفطور لترد عليه "حضره بنفسك" لتتصاعد حدة الخلاف وتبدأ إجراءات الطلاق.