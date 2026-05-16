حفيدة السلطان عبد الحميد تغلق "قصر نيلهان سلطان" في إسطنبول بسبب غلاء الأسعار

أعلنت نيلهان عثمان أوغلو، حفيدة السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، إغلاق مقهاها ومتجرها الشهير “نيلهان سلطان كوشكو” في منطقة باشاليماني بمدينة إسطنبول، بعد سنوات من العمل، بسبب الارتفاع الحاد في تكاليف الإيجارات. وأكدت عثمان أوغلو أن المشروع، الذي استمر لنحو 10 سنوات في قطاع المطاعم و8 سنوات في باشاليماني، بات غير قابل للاستمرار في ظل القفزات الكبيرة في أسعار الإيجارات، والتي قالت إنها قد تصل إلى “ملايين الدولارات” خلال الأعوام المقبلة.

لم تنجُ حفيدة الجيل الخامس للسلطان عبد الحميد من تداعيات أزمة ارتفاع الإيجارات التي تشهدها تركيا، وكشفت تقارير صحافية أن العقار التاريخي الذي كانت تستأجره تعود ملكيته لـ شيناسي أوكتم، النائب السابق عن حزب الشعب الجمهوري بين عامي 2007 و2011.

ووفقاً لموقع "زمان" التركي، شكل قرار الإخلاء تطوراً لافتاً، خاصة وأن الموقع كان يمثل مركزاً تجارياً وثقافياً بارزاً لنشاطاتها في السنوات الأخيرة.

وفي بيان نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أعربت نيلهان عثمان أوغلو عن استيائها من الارتفاع غير المنطقي في أسعار الإيجارات، موضحة أن التكاليف وصلت إلى مستويات لا يمكن التنبؤ بها.

وأعلنت بناءً على ذلك قرار إغلاق المنشأة وإخلاء القصر اعتباراً من 13 مايو 2024، مشيرة إلى أن الاستمرار في ظل هذه الظروف أصبح مستحيلاً.

عثمان أوغلو، التي تصدرت العناوين سابقاً بمطالباتها بحقوق ملكية في “جزيرة Galatasaray”، اختتمت حديثها بتوجيه رسالة لعملائها قائلة: “مع إتمام عامنا العاشر في قطاع المطاعم والثامن في باشا ليماني، نجد أنفسنا اليوم عند مفترق طرق فرضته الظروف المتغيرة. إن الإيجارات التي تقفز للملايين خلال عام أو عامين دفعتنا لهذا القرار؛ فآداب الضيافة التي نؤمن بها تمنعنا من تقديم قوائم طعام بأسعار فلكية للجمهور لمجرد تغطية هذه التكاليف الباهظة”.