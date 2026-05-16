مطار دبي يحوّل لحظات السفر إلى تجارب فنية تفاعلية

احتفاءً بـ«عام الأسرة» في دولة الإمارات، وبمناسبة اليوم الدولي للأسر، حوّلت مطارات دبي لحظات السفر اليومية في مطار دبي الدولي إلى تجارب فنية تحمل طابعاً شخصياً من خلال مفاجأة الضيوف بتجربة للرسم الكاريكاتيري المباشر في مختلف مباني المطار.

وكان الضيوف المسافرون عبر مطار دبي الدولي على موعد مع تجربة استثنائية للتوقّف للحظات والاستمتاع برسومات شخصية قدّمها فنانون محليون توزّعوا في جميع أنحاء المطار، حيث أضفت هذه المبادرة لمسة بسيطة وقريبة من الناس على تجربة السفر، تجمّعت فيها الأسر لمشاهدة الرسم الحي لهذه الإبداعات قبل مواصلة رحلاتهم إلى وجهاتهم المختلفة.

وتأتي هذه المبادرة إبرازاً للدور الذي تؤديه رحلات السفر في توطيد الروابط الإنسانية، بما يعكس مواصلة مطارات دبي تركيزها على الارتقاء بتجربة الضيوف من خلال مبادرات مدروسة تتمحور حول الأسر في مختلف أنحاء المطار. كما تسلّط الضوء على الرحلات اليومية عبر مطار دبي الدولي، بما يعزّز مكانته بوصفه بوابة عالمية تمُدُّ جسور التواصل بين الناس.