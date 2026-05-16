«الشارقة للفنون» تفتتح «حديقة المجرة»

تفتتح مؤسسة الشارقة للفنون يوم الخميس 21 مايو الجاري «حديقة المجرة» في أمسية مجتمعية احتفاءً بفضاءٍ جديد يجمع بين الفن واللعب والتفاعل اليومي.

يتضمن برنامج الافتتاح سلسلة من الأنشطة والفعاليات التفاعلية الموجهة إلى مختلف الفئات العمرية، حيث يمكن للزوار المشاركة في فعالية «تجوّلوا وارسموا»، وفعالية «اكتشفوا حديقة المجرة: تقفّي الأدلة».

وتختتم الأمسية بعرض موسيقي حي تحييه فرقة «إنعام والأصدقاء» بقيادة عازف الربابة محمد إنعام، بمشاركة بخت والي على الطبلة، وسعيدالله على الهارمونيوم، حيث تُقدّم الفرقة مقطوعات مستوحاة من الموسيقى البشتونية التقليدية.