حتى إشارة النصر قد توقعك في ورطة.. خبراء يحذرون: بصامتك في خطر

حذّر خبراء أمن من أن إشارة «النصر»الشهيرة، التي تُستخدم كثيرًا في الصور الشخصية والسيلفي، قد تُعرّض أصحابها لخطر كشف بصمات الأصابع باستخدام تقنيات التصوير الحديثة والذكاء الاصطناعي.

وجاءت هذه التحذيرات بعد عرض قدّمه خبير الأمن الصيني لي تشانغ في برنامج تلفزيوني، استخدم خلاله صورة سيلفي لأحد المشاهير ليُظهر مدى وضوح تفاصيل الأصابع عند رفعها أمام الكاميرا، وكيف يمكن استغلالها لاستخراج معلومات بيومترية حساسة.

وأوضح تشانغ أن التصوير القريب، خصوصًا عند مسافة تقل عن 1.5 متر مع توجيه الأصابع نحو العدسة، قد يتيح التقاط تفاصيل دقيقة يمكن استخدامها في تحليل بصمات الأصابع. وحتى عند مسافات أكبر تصل إلى نحو ثلاثة أمتار، أشار إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي قد تُساعد في إعادة بناء أجزاء من البصمة اعتمادًا على تحسين جودة الصور.

وخلال العرض، أظهر الخبير كيف يمكن لبرامج معالجة الصور الحديثة رفع دقة لقطات ضبابية، ما يجعل بعض التفاصيل الدقيقة — ومنها خطوط البصمات — أكثر وضوحًا مما تبدو عليه في الأصل.

من جانبه، أكد جينغ جيو، أستاذ علم التشفير في الأكاديمية الصينية للعلوم، أن التطور الكبير في تقنيات التصوير جعل من الممكن نظريًا إعادة بناء معلومات دقيقة عن اليد وبصمات الأصابع باستخدام وضعية «V» فقط، أي إشارة النصر.

ورغم انتشار هذه التحذيرات على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يرى بعض المتخصصين أن اختراق الأنظمة البيومترية عبر صور عادية لا يزال معقدًا، ويتأثر بعوامل عدة مثل الإضاءة وجودة الكاميرا وزاوية التصوير، وغالبًا ما يتطلب بيانات متعددة للمقارنة.

ومع ذلك، ينصح خبراء الأمن الرقمي من يحرصون على خصوصيتهم بتوخي الحذر عند نشر الصور، أو اللجوء إلى طمس أطراف الأصابع أو تعديلها قبل مشاركتها على المنصات الاجتماعية