مزاد عشاء مع ملياردير ولاعب سلة يجمع 9 ملايين دولار للأعمال الخيرية

وافق أحد المشاركين في مزاد علني على دفع 9 ملايين و100 دولار مقابل تناول العشاء مع الملياردير وارن بافيت، ونجم كرة السلة الأميركي ستيفن كوري في إطار ⁠فعالية خيرية.

جاء العرض الفائز ‌في مزاد استمر أسبوعاً على موقع (إي.باي) وانتهى، أمس الخميس، دون الكشف عن هوية الفائز.

وسيحضر الفائز، برفقة ما يصل إلى ⁠7 ضيوف يختارهم، مأدبة العشاء المقررة في 24 يونيو المقبل، في مدينة أوماها بولاية نبراسكا في الولايات المتحدة، حيث يقع المقر ⁠الرئيسي لشركة "بيركشير هاثاواي" التي يرأسها بافيت، إلى جانب ستيفن كوري وزوجته.

وسيتم توزيع العائدات بين مؤسستي (جلايد) و(إيت. ليرن. بلاي) على أن يضاعف بافيت قيمة التبرعات المقدمة لكل منهما، ما يرفع إجمالي المبلغ إلى نحو 27 مليون دولار.